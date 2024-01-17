Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее уничтожением: Сеул обещает жесткий ответ

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал жесткий ответ Северной Корее в случае провокаций со стороны Пехеньяна. Заявления северокорейского диктатора Ким Чен Инна он назвал "политической провокацией".

Об этом он сообщил на заседании кабинета министров страны, сообщает его Yohnap.

По его словам, нынешнее правительство Южной Кореи отличается от любого другого правительства.

"Наши вооруженные силы обладают преимущественным потенциалом реагирования. Если Северная Корея спровоцирует нас, мы накажем их в несколько раз сильнее", — предупредил Юн.

Он отмечает, что Ким Чен Ын прибегает к провокациям, когда заявляет, мол, не будет признавать северную разграничительную линию, которая является фактической границей между странами.

"Обычная тактика замаскированного мира, угрожающая выбором между войной и миром, больше не будет работать. Фальшивый мир, который мы зарабатываем, подвергшись угрозам провокаций, только подвергнет нашу безопасность еще большей опасности",- заявил лидер Южной Кореи.

Заявление Ким Чен Ына об уничтожении Южной Кореи

Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом и пригрозил уничтожить ее. Северокорейский лидер заявил, что не будет начинать войну в одностороннем порядке, но "не намерен также избегать войны". Мол, нет смысла искать примирение и объединение с Южной Кореей.

"Если Юг попытается использовать вооруженные силы против КНДР или угрожать суверенитету и безопасности страны, мы без колебаний уничтожим Южную Корею, мобилизовав все имеющиеся у нас средства и силы", — сказал диктатор КНДР.

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