Ким Чен Ын приказал военным "дотла уничтожить" США и Южную Корею в случае "провокации"

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал своим военным "дотла уничтожить" Соединенные Штаты и Южную Корею, если их спровоцируют, сообщили государственные СМИ в понедельник, после того как он пообещал усилить национальную оборону, чтобы справиться с тем, что он назвал беспрецедентной конфронтацией. .

Ожидается, что Ким активизирует испытание оружия в 2024 году в канун президентских выборов в США в ноябре. Многие эксперты говорят, что он, по всей вероятности, считает, что расширенный ядерный арсенал позволит ему добиться уступок со стороны США, если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран, пишет Associated Press.

На пятидневном большом съезде правящей партии на прошлой неделе Ким заявил, что в этом году он запустит еще три военных спутника-шпиона, произведет больше ядерных материалов и разработает ударные беспилотники, что, по мнению наблюдателей, является попыткой усилить свои рычаги влияния в будущем дипломатии из США.

На встрече в воскресенье с высшим офицерским составом он, что необходимо срочно нужно "наточить заветный меч" для защиты национальной безопасности, очевидно, имея в виду программу создания ядерного оружия его страны.

Диктатор подчеркнул, что "наша армия должна нанести смертельный удар, чтобы полностью уничтожить их, мобилизовав все самые жесткие средства и возможности без колебаний", если они изберут путь военной конфронтации и провокаций против Северной Кореи.

В своем новогоднем обращении в понедельник президент Южной Кореи Юн Сок Йол заявил, что усилит возможности своих вооруженных сил по нанесению превентивных ударов, противоракетной обороны и возмездия в ответ на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи.

"Республика Корея строит настоящий, длительный мир посредством силы, а не покорный мир, зависящий от доброй воли противника", — сказал Юн, используя официальное название Южной Кореи.

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На партийном собрании Ким назвал Южную Корею "гемиплегическим изъяном и колониальным подчиненным государством", чье общество "испорчено культурой янки". Он заявил, что его армия должна использовать все доступные средства, включая ядерное оружие, чтобы "подавить всю территорию Южной Кореи" в случае конфликта.

Министерство обороны Южной Кореи предупредило в ответ, что если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, южнокорейские и американские войска накажут его безусловно, что приведет к концу правления Кима.

Эксперты говорят, что небольшие военные столкновения между Северной и Южной Кореей могут произойти в этом году вдоль их хорошо вооруженной границы. Также ожидается, что Северная Корея проведет испытания межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь материковой части США и других новых видов вооружений.

Ранее сообщалось, что Северная Корея готовится запустить три новых спутника-разведчика, создать военные беспилотники и увеличить свой ядерный арсенал в 2024 году.

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