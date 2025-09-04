Ким Чен Ын припер собственный унитаз на парад в Китай

Ким Чен Ин / © Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита в Китай пользовался специальным туалетом, установленным в его бронированном поезде.

Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на южнокорейские и японские спецслужбы.

Как пишут журналисты, это сделано для того, чтобы предотвратить попадание любых биологических следов, которые могли бы выдать информацию о состоянии его здоровья.

Издание напоминает, что после саммита Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в Ханое в 2019 году его охрана несколько часов держала гостиничный номер для полной зачистки и даже выносила матрас. Это еще раз подтверждает, что Пхеньян принимает вопросы личной безопасности и секретности лидера максимально серьезно.

Также отмечается, что Ким Чен Ын прибыл в Китай со своей дочерью Ким Чжу Э. Это может свидетельствовать о том, что она может стать наследницей северокорейского лидера.

Ранее сообщалось, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине команда Ким Чен Ына стерла все следы пребывания северокорейского лидера. В частности, тщательно убрали все предметы, к которым прикасался Ким.

В 2018 году во время встречи с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чже Ином северокорейская охрана дезинфицировала стул и стол перед тем, как Ким сел.

Аналогичные процедуры зафиксировали и перед его саммитом с Путиным в 2023 году, когда охранники даже просканировали кресло металлоискателем.

Такие меры являются частью строгого протокола безопасности, направленного на недопущение утечки информации о состоянии здоровья северокорейского руководителя.