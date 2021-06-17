Ким Чен Ын признал, что КНДР грозит дефицит еды: люди продают мебель для спасения семей от голода

Лидер страны заявил, что решение дефицита продовольствия является "первоочередной задачей".

Северной Корее, где миллионы людей погибли во время голодомора в 90-х годах, в ближайшее время грозит "напряженный" дефицит еды.

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Об этом 15 июня заявил сам руководитель изолированного государства Ким Чен Ын во время заседания Центрального комитета своей правящей Рабочей партии, пишет The New York Times со ссылкой на официальное Корейское агентство новостей.

Отмечается, что лидер страны КНДР обвинил во всем неурожай, вызванный наводнениями, коронавирус и международные санкции.

"В частности, ситуация с продовольствием у людей становится напряженной, поскольку сельскохозяйственный сектор не смог выполнить план производства зерна после повреждений от наводнения. Поэтому для партии и государства важно сосредоточиться на сельском хозяйстве", — заявил Ким Чен Ын.

Также, как сообщает The New York Times, по наблюдениям южнокорейских репортеров, в последние недели в Северной Корее подорожал рис, а ряд товаров первой необходимости, в частности, лекарства, становятся дефицитными, поскольку пандемия заставила Северную Корею закрыть границу с Китаем, единственным крупным торговым партнером изолированной страны.

Подпольные журналисты, работающие в стране, отмечают, что в КНДР некоторые семьи начали продавать мебель, чтобы получить деньги на еду, также растет и количество беспризорных детей, которые ищут продукты.

Напомним, в прошлом году Северную Корею охватили масштабные наводнения, которые уничтожили урожай. Несмотря на это, руководитель изолированного государства Ким Чен Ын приказал отказаться от любой международной помощи, объясняя это тем, что так якобы в страну завезут коронавирус и будет вспышка.

Новости мира: Ким Чен Ын сообщил, что Северной Корее грозит голод

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