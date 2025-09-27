ТСН в социальных сетях

Мир
57
1 мин

Ким Чен Ын призвал усилить ядерный "щит и меч"

Северная Корея работает над разработкой новой программы одновременного развития обычных и ядерных вооруженных сил.

Анастасия Павленко
Ким Чен Ин

Ким Чен Ин / © Associated Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился задействовать все ресурсы для поддержки ядерной программы страны, чтобы «заострить ядерный щит и меч» и защитить национальный суверенитет и безопасность страны.

Об этом сообщает Reuters.

«Ким Чен Ын заявил, что мы должны постоянно совершенствовать и обновлять ядерный щит и меч, которые могут надежно гарантировать национальный суверенитет, безопасность и интересы, а также право на развитие», — говорится в публикации государственного информационного агентства Северной Кореи.

Напомним, Ким Чен Ын объявил о разработке новой ядерной доктрины КНДР. По сообщениям северокорейских СМИ, обновленный курс объединит усиление ядерного потенциала с развитием традиционных вооруженных сил. Ожидается, что детали этой концепции будут официально представлены на девятом съезде Трудовой партии Кореи.

57
