- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 1 мин
Ким Чен Ын призвал усилить ядерный "щит и меч"
Северная Корея работает над разработкой новой программы одновременного развития обычных и ядерных вооруженных сил.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился задействовать все ресурсы для поддержки ядерной программы страны, чтобы «заострить ядерный щит и меч» и защитить национальный суверенитет и безопасность страны.
Об этом сообщает Reuters.
«Ким Чен Ын заявил, что мы должны постоянно совершенствовать и обновлять ядерный щит и меч, которые могут надежно гарантировать национальный суверенитет, безопасность и интересы, а также право на развитие», — говорится в публикации государственного информационного агентства Северной Кореи.
Напомним, Ким Чен Ын объявил о разработке новой ядерной доктрины КНДР. По сообщениям северокорейских СМИ, обновленный курс объединит усиление ядерного потенциала с развитием традиционных вооруженных сил. Ожидается, что детали этой концепции будут официально представлены на девятом съезде Трудовой партии Кореи.