Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал первый спутник-шпион и согласовал его запуск – фото

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел первый военный спутник-шпион страны, а также согласовал "будущий план действий".

Об этом сообщает Guardian.

По данным государственных СМИ, спутник будет готов к погрузке после окончательных проверок.

Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал первый спутник-шпион. / Фото: Getty Images

Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал первый спутник-шпион. / Фото: Getty Images

Ким Чен Ын встретился с комитетом по подготовке к запуску спутника, а затем осмотрел и само устройство. Спутник имеет вид цилиндра, покрыт золотой изоляционной фольгой и оснащен солнечными панелями.

Месяц назад лидер Северной Кореи заявил, что строительство спутника завершено, и дал "зеленый свет" на его запуск. Этот отчет поступил примерно через неделю после того, как Пхеньян запустил новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету, что явилось большим прорывом в его запрещенных программах вооружения.

По данным KCNA, спутник-шпион готов к запуску после "окончательной общей проверки и испытания космической среды". Ким Чен Ын "утвердил будущий план действий" комитета по спутнику.

Пхеньян не называет дату запуска, но Ким Чен Ын в апреле говорил, что спутник запустят "в запланированную дату".

Разработка военного разведывательного спутника была одним из ключевых оборонных проектов, которые Ким Чен Ын очертил в 2021 году.

В декабре 2022 года КНДР проводила испытания по развитию спутника-шпиона. Но тогда эксперты из Южной Кореи усомнились в успешности тестирования. По их словам, качество черно-белых изображений было плохим.

Аналитики говорят, что Пхеньяну будет тяжело проводить спутниковую разведку с помощью собственных технологий и без технологической помощи России или Китая.

Напомним, в Японии военным приказали подготовиться к возможному ракетному удару со стороны КНДР.

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