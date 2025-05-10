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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Ким Чен Ын угрожает Западу: КНДР готова вмешаться в войну на стороне России

Подобная риторика Пхеньяна свидетельствует о росте стратегического партнерства между КНДР и РФ и создает новые вызовы глобальной безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Ким Чен Ин и Путин

Ким Чен Ин и Путин / © ТСН.ua

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил Западу возможным применением военной силы в случае вооруженного конфликта между Россией и США или их союзниками.

Об этом пишет государственное агентство КНДР - Korean Central News Agency (KCNA).

Согласно его заявлению, в случае нападения Запада на Российскую Федерацию КНДР готова вмешаться в войну на стороне Кремля. Он напомнил о давних договоренностях между государствами, которые, по его словам, до сих пор имеют силу.

"Если Соединенные Штаты и их западные лакеи, ядерные государства, не откажутся от своей опасной идеи военного вторжения против нашей братской страны - России, и атакуют снова, я с радостью и без колебаний прикажу КНДР применить военную силу", - заявил Ким Чен Ин.

Он сослался на положение и «дух» Договора 1945–46 годов и подчеркнул, что помощь России в случае войны станет для северокорейского народа «священной миссией» , которую следует выполнить «как братья и товарищи» .

Напомним, ранее Ким Чен Ин заявил , что участие КНДР в войне России против Украины является «законным» и «обоснованным», назвав это проявлением суверенного права в поддержку «братского народа».

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