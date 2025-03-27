Ким Чен Ын усиливает военную поддержку Кремля солдатами и ракетами: детали

Путин и Ким Чен Ин. / © Associated Press

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Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын усиливает военную помощь агрессору России. Пхеньян отправляет в РФ солдат, ракеты и артиллерию. Северокорейские войска несут тяжелые потери, но Кремль требует еще больше.

Об этом сообщает издание AP со ссылкой на военных Южной Кореи.

Отмечается, что в январе и феврале КНДР направила в Россию еще около 3 тыс. солдат. Пхеньян также отправляет больше ракет, артиллерийского оборудования и боеприпасов, чтобы помочь Москве. При этом Северная Корея может увеличить поставки оружия в зависимости от военной ситуации.

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Военная техника, отправленная Северной Кореей в Россию, включает в себя "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, 170-мм самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-мм реактивных систем залпового огня.

Северная Корея направила около 11 тыс. военных для участия в войне против Украины. Это стало ее первым участием в крупномасштабном конфликте после Корейской войны 1950-1953 годов. По оценкам Объединенного комитета начальников штабов Сеула, около 4 тыс. из них были убиты или ранены.

Эксперты связывали высокие потери Северной Кореи с трудностями войск в адаптации к беспилотникам и другим элементам современной войны. Впрочем, как оказалось, они еще больше ущемлены грубой тактикой российских командиров, отправлявших их в штурмы без поддержки огнем. Вместе с тем солдаты Северной Кореи приобретают важный боевой опыт и играют ключевую роль в стратегии России для войны против Украины, бросая большие силы в битву в Курской области.

Напомним, ранее в Forbes назвали потери России и КНДР в Курской области. Россияне и северокорейцы потеряли сотни единиц техники на Курщине.