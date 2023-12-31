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Ким Чен Ын увеличивает ядерный арсенал и называет войну "неизбежной" — Reuters

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ким Чен Ын увеличивает ядерный арсенал и называет войну "неизбежной" — Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин / Фото: Associated Press

Ким Чен Ын угрожает ядерным ударом "в ответ на любое нападение".

Северная Корея готовится запустить три новых спутника-разведчика, создать военные беспилотники и увеличить свой ядерный арсенал в 2024 году. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что "политика США делает войну неизбежной".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA.

"Из-за опрометчивых шагов врагов, направленных на вторжение к нам, это факт, что война может вспыхнуть на Корейском полуострове в любой момент", — цитируют лидера КНДР государственные СМИ.

Журналисты обратили внимание, что речь Кима прозвучала в канун года, когда в Южной Корее и Соединенных Штатах состоятся ключевые выборы.

Эксперты прогнозируют, что Северная Корея продолжит кампанию военного давления для влияния на президентские выборы в США в ноябре, которые могут привести к возвращению бывшего президента Дональда Трампа, торговавшего как угрозами, так и исторической дипломатичностью с Кимом.

"Администрация президента Джо Байдена заявляет, что открыта для переговоров, но ввела новые санкции, поскольку Северная Корея продвигается вперед с новыми ракетными испытаниями, запрещенными в соответствии с санкциями ООН", — говорится на сайте американского издания.

Напомним, ранее Reuters опубликовало статью, в которой говорилось, что Ким Чен Ын приказал своим военным ускориться с подготовкой к войне.

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Дата публикации
Просмотры
587
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