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Ким Чен Ын внезапно сменил министра обороны: что происходит в руководстве КНДР
В Северной Корее произошли кадровые перестановки в военном руководстве. Ким Чен Ын уволил министра обороны Но Кван Чхоля и назначил нового главу ведомства.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уволил министра обороны Но Кван Чхоля и существенно снизил его позиции в партийной иерархии. Одновременно в военном руководстве КНДР произошли и другие кадровые перемены.
Об этом сообщает издание Bild.
Новым руководителем Министерства обороны должен стать Ким Сон Ги, ранее возглавлявший Политбюро Корейской народной армии.
Вместе с ним повышение получили и другие военные чиновники. Наблюдатели рассматривают перестановки как признак дальнейшего усиления контроля Ким Чен Ина над армией и военно-промышленным комплексом.
Перестановки на фоне сближения с Россией
Кадровые изменения происходят в период, когда Северная Корея остается под международными санкциями из-за своей ядерной программы и в то же время углубляет военные связи с Россией.
По приведенным в материале данным, с конца 2024 года Пхеньян направил до 15 тысяч военных для участия в войне России против Украины.
В то же время, отношения КНДР с Южной Кореей остаются напряженными. Пхеньян называет соседнее государство своим наиболее враждебным противником. Формально две Кореи до сих пор не заключили мирного соглашения после войны 1950–1953 годов, завершившейся перемирием.
Трамп снова говорит о встрече с Кимом
На этом фоне президент США Дональд Трамп заявляет о желании возобновить контакты с Ким Чен Ином.
Он говорил о «очень хороших отношениях» с северокорейским лидером и предполагал возможность личной встречи позже этого года. Одной из возможных площадок называют саммит АТЭС 18-19 ноября 2026 в Шэньчжэне.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен также выступает за возобновление прямого диалога с Ким Чен Ином.
В то же время США сократили масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Трамп объяснял это тем, что такие маневры могут посылать Пхеньяну слишком враждебный сигнал.
Напомним, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина и одна из самых влиятельных представительниц руководства КНДР Ким Йо Чжон заявила, что Пхеньян не планирует отправлять в РФ еще до 50 тысяч военнослужащих для участия в войне против Украины.