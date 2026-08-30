Ким Чен Ын внезапно сменил министра обороны: что происходит в руководстве КНДР

Ким Чен Ин / © Associated Press

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уволил министра обороны Но Кван Чхоля и существенно снизил его позиции в партийной иерархии. Одновременно в военном руководстве КНДР произошли и другие кадровые перемены.

Об этом сообщает издание Bild.

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Новым руководителем Министерства обороны должен стать Ким Сон Ги, ранее возглавлявший Политбюро Корейской народной армии.

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Вместе с ним повышение получили и другие военные чиновники. Наблюдатели рассматривают перестановки как признак дальнейшего усиления контроля Ким Чен Ина над армией и военно-промышленным комплексом.

Но Кван Чхоль / © yonhapnews.co.kr

Перестановки на фоне сближения с Россией

Кадровые изменения происходят в период, когда Северная Корея остается под международными санкциями из-за своей ядерной программы и в то же время углубляет военные связи с Россией.

По приведенным в материале данным, с конца 2024 года Пхеньян направил до 15 тысяч военных для участия в войне России против Украины.

В то же время, отношения КНДР с Южной Кореей остаются напряженными. Пхеньян называет соседнее государство своим наиболее враждебным противником. Формально две Кореи до сих пор не заключили мирного соглашения после войны 1950–1953 годов, завершившейся перемирием.

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Трамп снова говорит о встрече с Кимом

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявляет о желании возобновить контакты с Ким Чен Ином.

Он говорил о «очень хороших отношениях» с северокорейским лидером и предполагал возможность личной встречи позже этого года. Одной из возможных площадок называют саммит АТЭС 18-19 ноября 2026 в Шэньчжэне.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен также выступает за возобновление прямого диалога с Ким Чен Ином.

В то же время США сократили масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Трамп объяснял это тем, что такие маневры могут посылать Пхеньяну слишком враждебный сигнал.

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Напомним, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина и одна из самых влиятельных представительниц руководства КНДР Ким Йо Чжон заявила, что Пхеньян не планирует отправлять в РФ еще до 50 тысяч военнослужащих для участия в войне против Украины.

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