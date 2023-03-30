Ким Чен Ын впервые показал тактическое ядерное оружие: кого и почему пугает КНДР (фото)

Северная Корея показала ядерные боеголовки, которые, по данным северокорейских СМИ, можно установить на ракеты малой дальности.

Пропагандистский аппарат Северной Кореи впервые за несколько лет опубликовал фотографии, на которых лидер страны Ким Чен Ын проверяет ракетные ядерные боеголовки, предназначенные для того, чтобы ударить по союзникам США в Азии и направить ядерную бомбу на материковую часть Америки.

Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты по оружию заявили, что фото, опубликованные на этой неделе, свидетельствуют о том, что Пхеньян добился прогресса в миниатюризации своих боеголовок, что увеличивает его способность нанести ядерный удар.

В настоящее время режим Кима перешел от одноразовых испытаний ракеты для оценки эффективности к учениям, показывающим, что страна может нанести скоординированный ядерный удар в кратчайшие сроки.

Фото: Associated Press

"Ким заставил международное сообщество принять ядерное оружие его страны настолько, что эти ракетные пуски стали рутиной и неотъемлемой частью отношений с Северной Кореей", – сказал Су Ким, бывший корейский аналитик ЦРУ, ныне управляющий направлением политики в американской консалтинговой фирме LMI.

Ким Чен Ын всегда боялся, что США первыми нападут на его страну и уничтожат его оружие, прежде чем у него будет возможность его применить. Сообщение, которое он, кажется, присылает этим набором испытаний состоит в том, что Северная Корея теперь имеет возможность нанести ответный удар или даже нанести удар первым. Трудно уничтожить оружие, спрятанное под землей или под водой.

Аналитики встревожены разнообразием коллекции, которую Ким Чен Ын демонстрирует в этом сезоне. Пхеньян представил новое и более совершенное оружие, которым можно вести огонь с моря и суши по территориям США, Южной Кореи и Японии. Это увеличивает ядерную опасность.

Ранее Ким Чен Ын также приказал военным Северной Корее готовиться к "настоящей войне". По его словам, армия КНДР должна обеспечивать сдерживание войны, а также способна перехватить инициативу в боевых действиях.

18 марта северокорейские государственные СМИ сообщили о готовности 800 тысяч человек присоединиться к Вооруженным силам КНДР для противостояния США. По утверждению журналистов, только за один день сотни тысяч граждан якобы согласились добровольно пойти в армию.

Запугивание КНДР: в ответ на учения США Северная Корея запустила баллистическую ракету

Читайте также: