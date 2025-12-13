Ким Чен Ын встретил как "героев" вернувшихся после миссии в России солдат и прославлял войну

Ким Чен Ин. / © Associated Press

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын посетил церемонию встречи инженерного подразделения армии, вернувшегося из России "после выполнения служебных обязанностей",

Об этом сообщило северокорейское информационное агентство KCNA, пишет CNN.

Ким обрадованно произнес речь. В ней похвалил офицеров и солдат 528-го инженерного полка за «героическое» поведение, «абсолютную преданность» и «массовый героизм» в исполнении приказов руководящей Трудовой партии Кореи во время 120-дневной заграничной командировки. Он также высоко оценил "политическую идеологию, дисциплину и единство среди войск", назвав их действия "образцом" для вооруженных сил.

Отмечается, что это подразделение было отправлено в РФ в начале августа и якобы выполняло боевые и инженерные задания в Курской области.

Ким заявил, что во время так называемой миссии "героически" погибли девять его солдат, назвав это "ужасной потерей". Диктатор присвоил этим военным звание Героя КНДР.

На появившихся в Сети видеозаписях видно, как северокорейский диктатор обнимает солдата, сидящего в инвалидной коляске.

К слову, в прошлом месяце Минобороны России заявило, что северокорейские войска "помогли" их армии в Курской области, а теперь вроде бы принимают участие в разминировании территории. Заметим, что согласно пакту о взаимной обороне между странами, Северная Корея в прошлом году отправила около 14 тыс. солдат воевать на стороне России. По данным южнокорейских, украинских и западных источников, более 6 тысяч погибли.

Отметим, что Северная Корея публично чествует своих военных, которые воевали за Россию в войне в Украине. В частности, в августе Ким похвалил их на встрече с офицерами, участвовавшими в зарубежных операциях. Кроме того, он драпировал гробы национальным флагом погибших солдат.

Напомним, из солдат КНДР готовят "элитные" шахиды для войны в Украине. Диктатор Ким Чен Ын приказал своим военным взрывать себя гранатами на фронте, а не сдаваться в плен. Во время проводимых по меньшей мере дважды в неделю политических занятий военным отмечали «героические заслуги» солдат КНДР, решивших взорвать себя в войне.