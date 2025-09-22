Ким Чен Ын выдвинул условие для переговоров с США

Ким Чен Ин / © Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова начать переговоры с Соединенными Штатами только в том случае, если Вашингтон откажется от требования полной денуклеаризации.

Об этом он сказал во время выступления на заседании Верховного народного собрания, передает Reuters.

По словам Кима, у Пхеньяна нет причин избегать диалога, однако ядерное оружие является «гарантией выживания государства» и не может быть предметом торга даже ради снятия санкций. Он добавил, что международные ограничения только сделали страну более крепкой и выносливой.

Северокорейский лидер также упомянул встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом, которые, по его словам, оставили положительные впечатления. В то же время он подверг критике последние дипломатические инициативы Вашингтона и Сеула, назвав их неискренними и направленными на ослабление КНДР.

Несмотря на многочисленные санкции и резолюции Совета Безопасности ООН Северная Корея продолжает наращивать ядерный арсенал и испытывать современные баллистические ракеты. В октябре страна готовится к празднованию 80-летия Трудовой партии, главным элементом которого станет масштабный военный парад с демонстрацией вооружения.

Ранее сообщалось, что Северная Корея решительно отвергла призыв Соединенных Штатов отказаться от ядерного оружия.

