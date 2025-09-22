- Дата публикации
Ким Чен Ын выдвинул условие для переговоров с США
КНДР готова к переговорам с Вашингтоном, однако отказывается рассматривать вопросы ядерного разоружения.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова начать переговоры с Соединенными Штатами только в том случае, если Вашингтон откажется от требования полной денуклеаризации.
Об этом он сказал во время выступления на заседании Верховного народного собрания, передает Reuters.
По словам Кима, у Пхеньяна нет причин избегать диалога, однако ядерное оружие является «гарантией выживания государства» и не может быть предметом торга даже ради снятия санкций. Он добавил, что международные ограничения только сделали страну более крепкой и выносливой.
Северокорейский лидер также упомянул встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом, которые, по его словам, оставили положительные впечатления. В то же время он подверг критике последние дипломатические инициативы Вашингтона и Сеула, назвав их неискренними и направленными на ослабление КНДР.
Несмотря на многочисленные санкции и резолюции Совета Безопасности ООН Северная Корея продолжает наращивать ядерный арсенал и испытывать современные баллистические ракеты. В октябре страна готовится к празднованию 80-летия Трудовой партии, главным элементом которого станет масштабный военный парад с демонстрацией вооружения.
Ранее сообщалось, что Северная Корея решительно отвергла призыв Соединенных Штатов отказаться от ядерного оружия.
Мы ранее информировали, что на государственном телеканале Северной Кореи KCTV продемонстрировали военные отчеты, в которых Россию обвинили в первых потерях своих солдат во время боев в Курской области.