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Ким Чен Ын якобы впал в кому после кровоизлияния в мозг: что пишут британские СМИ
В Сети распространяются сообщения о якобы критическом состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ина. По неподтвержденной информации, его могли экстренно доставить в Китай для лечения.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы перенес кровоизлияние в мозг и впал в кому. По слухам, его срочно перевезли в Китай, где он может находиться на лечении. В то же время, никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.
Об этом сообщает британский таблоид The Sun , ссылаясь на непроверенные сообщения, распространяющиеся в социальных сетях.
Что известно о возможной госпитализации Ким Чен Ина
По информации, циркулирующей в Сети, северокорейский диктатор якобы испытал тяжелое кровоизлияние в мозг, после чего впал в кому.
Утверждается, что из-за ограниченных возможностей медицинских учреждений Пхеньяна его могли срочно перевезти в Пекин.
В сообщениях даже называют конкретное медицинское учреждение — больницу Peking Union Medical College Hospital, где якобы лечат руководителя КНДР.
В то же время никакие медицинские документы, официальные заявления или другие независимые доказательства госпитализации Ким Чен Ина не обнародованы.
Ни власти Северной Кореи, ни китайская сторона не подтвердили информацию о его заболевании.
Слухи о смерти Ким Чен Ина
На фоне сообщений о возможном кровоизлиянии в мозг в социальных сетях стали распространяться и утверждения о якобы смерти северокорейского лидера.
Однако эти заявления остаются неподтвержденными.
По данным The Sun, внимание к состоянию здоровья Ким Чен Ина усилилось после его последнего публичного появления 11 октября.
В то же время отсутствие новых публичных выступлений само по себе не свидетельствует о заболевании или смерти руководителя КНДР.
Проверенных сведений, которые позволяли бы подтвердить сообщение о ком или смерти Ким Чен Ина, пока нет.
Что будет с КНДР в случае смены власти
Публикации о возможных проблемах со здоровьем Ким Чен Ина снова привлекли внимание к вопросу преемственности в Северной Корее.
Среди потенциальных влиятельных фигур называют его младшую сестру Ким Йо Чжон, которая занимает высокие должности в руководстве страны и активно участвует в формировании ее политики.
Также в последние годы возросла публичная роль дочери северокорейского лидера Ким Чжу Э. Она все чаще сопровождает отца на официальных мероприятиях, в том числе военных.
Однако официально порядок передачи власти в КНДР не объявлен. Поэтому предположения о возможном преемнике остаются лишь оценками наблюдателей.
Напомним, сообщения о якобы тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ина появлялись и раньше. В частности, в 2020 году после его длительного отсутствия на публике распространялись слухи о серьезном заболевании и даже смерти. Впоследствии северокорейский лидер снова появился на официальных мероприятиях.
Напомним, что ранее в Сеуле обнародовали новую оценку состояния здоровья лидера КНДР . По данным разведки, его вес превышает 140 кг, однако заметных трудностей с передвижением пока нет.