ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
388
Время на прочтение
2 мин

Ким Чен Ын якобы впал в кому после кровоизлияния в мозг: что пишут британские СМИ

В Сети распространяются сообщения о якобы критическом состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ина. По неподтвержденной информации, его могли экстренно доставить в Китай для лечения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ким Чен Ин

Ким Чен Ин / © Associated Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы перенес кровоизлияние в мозг и впал в кому. По слухам, его срочно перевезли в Китай, где он может находиться на лечении. В то же время, никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun , ссылаясь на непроверенные сообщения, распространяющиеся в социальных сетях.

Что известно о возможной госпитализации Ким Чен Ина

По информации, циркулирующей в Сети, северокорейский диктатор якобы испытал тяжелое кровоизлияние в мозг, после чего впал в кому.

Утверждается, что из-за ограниченных возможностей медицинских учреждений Пхеньяна его могли срочно перевезти в Пекин.

В сообщениях даже называют конкретное медицинское учреждение — больницу Peking Union Medical College Hospital, где якобы лечат руководителя КНДР.

В то же время никакие медицинские документы, официальные заявления или другие независимые доказательства госпитализации Ким Чен Ина не обнародованы.

Ни власти Северной Кореи, ни китайская сторона не подтвердили информацию о его заболевании.

Слухи о смерти Ким Чен Ина

На фоне сообщений о возможном кровоизлиянии в мозг в социальных сетях стали распространяться и утверждения о якобы смерти северокорейского лидера.

Однако эти заявления остаются неподтвержденными.

По данным The Sun, внимание к состоянию здоровья Ким Чен Ина усилилось после его последнего публичного появления 11 октября.

В то же время отсутствие новых публичных выступлений само по себе не свидетельствует о заболевании или смерти руководителя КНДР.

Проверенных сведений, которые позволяли бы подтвердить сообщение о ком или смерти Ким Чен Ина, пока нет.

Что будет с КНДР в случае смены власти

Публикации о возможных проблемах со здоровьем Ким Чен Ина снова привлекли внимание к вопросу преемственности в Северной Корее.

Среди потенциальных влиятельных фигур называют его младшую сестру Ким Йо Чжон, которая занимает высокие должности в руководстве страны и активно участвует в формировании ее политики.

Также в последние годы возросла публичная роль дочери северокорейского лидера Ким Чжу Э. Она все чаще сопровождает отца на официальных мероприятиях, в том числе военных.

Однако официально порядок передачи власти в КНДР не объявлен. Поэтому предположения о возможном преемнике остаются лишь оценками наблюдателей.

Напомним, сообщения о якобы тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ина появлялись и раньше. В частности, в 2020 году после его длительного отсутствия на публике распространялись слухи о серьезном заболевании и даже смерти. Впоследствии северокорейский лидер снова появился на официальных мероприятиях.

Напомним, что ранее в Сеуле обнародовали новую оценку состояния здоровья лидера КНДР . По данным разведки, его вес превышает 140 кг, однако заметных трудностей с передвижением пока нет.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie