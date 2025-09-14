Ким Чен Ын запретил "гамбургеры", "мороженое" и "караоке": в чем причина

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын / © Associated Press

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын запретил использовать ряд слов, которые считает слишком «западными». В список попали слова «гамбургер», «карамельное мороженое» и «караоке».

Об этом пишет издание The Sun.

Тур-гидов, которые принимают российских и китайских туристов на курорте Вонсан, учат избегать англицизмов и корейских слов с Юга страны. В тренировочной программе участвуют около 20-30 гидов. Курс проводят чиновники отдела кадров Трудовой партии Кореи в провинции Канвондо.

В ходе обучения гиды получают детальные инструкции по работе с туристами и должны запомнить слоганы и фразы. Основная цель курса — научить специалистов в сфере туризма пользоваться исключительно северокорейской лексикой, избегая южнокорейских выражений и заимствованных иностранных слов.

В частности, теперь слово «гамбургер» должно заменяться на daijin-gogi gyeopppang («двойной хлеб с говяжьим фаршем»), а «мороженое» — на eseukimo. А караоке-машины, распространенные в Южной Корее, нужно называть «устройствами для сопровождения на экране».

После завершения курса участники сдают экзамен. По словам источника, остаться в программе могут только те, кто полностью освоил учебный материал.

Напомним, ранее мы писали о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын все чаще привлекает к государственным делам родную дочь. Вероятно, она может стать его преемницей на посту главы КНДР.