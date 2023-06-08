Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее: там уходят из жизни целыми семьями

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын запретил самоубийства в своем тоталитарном государстве. Оказалось, что в Северной Корее из-за голода, бедности и диктатуры целые семьи совершают суицид.

Об этом пишет Radio Free Asia.

Ким Чен Ын издал тайный приказ местным властям предотвращать самоубийства после того, как количество суицидов в этой стране возросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Ким официально назвал самоубийство "актом измены социализму" и приказал местным органам власти принять превентивные меры.

Конфиденциальный приказ о предотвращении самоубийств был оглашен на экстренных совещаниях в каждой провинции среди руководителей партийных комитетов на уровне провинций, городов и уездов, сообщил Radio Free Asia на условиях анонимности чиновник из северо-восточной провинции Северный Хамген.

"Наша встреча состоялась в здании провинциального партийного комитета, расположенного в районе Поханг, в городе Чхонджин. Было обнаружено большое количество случаев самоубийств в провинции, и некоторые чиновники не могли скрыть своего тревожного выражения лица", — сказал он.

Статистические данные, представленные на встрече в Северном Хамгене, показали, что только в Чонджине и соседнем уезде Кенсон в этом году было 35 случаев самоубийств, сказал чиновник, добавив, что в большинстве случаев целые семьи покончили с жизнью вместе. В предсмертных записках люди критикуют социалистическую систему и жизнь в Северной Корее.

Поскольку большинство самоубийств были вызваны острой бедностью и голодом, чиновники не знают, как выполнить указ Ким Чен Ына.

Северокорейский чиновник также рассказал о шокирующих случаях в этом государстве:

В городе Хесан 10-летний мальчик жил со своей бабушкой после того, как его родители скончались от голода. Пожилая женщина и ребенок покончили с собой, съев крысиный яд.

Супруги в возрасте 60 лет повесились на дереве в горах.

Семья из четырех человек после последнего семейного ужина приняли цианистый калий.

В приказе Ким Чен Ына подчеркивается, что представители местных властей должны взять на себя ответственность за предотвращение самоубийств в своих юрисдикциях.

"Было подчеркнуто, что ответственные чиновники будут нести общую ответственность, поскольку самоубийство – это явный социальный вызов и измена стране", — пишет издание.

Напомним, в Северной Корее к пожизненному лишению свободы приговорили 2-летнего мальчика и его родителей за то, что в их доме нашли Библию.

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