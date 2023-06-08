Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее: там уходят из жизни целыми семьями

Местные чиновники не знают, как выполнить приказ диктатора.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын запретил самоубийства в своем тоталитарном государстве. Оказалось, что в Северной Корее из-за голода, бедности и диктатуры целые семьи совершают суицид.
Об этом пишет Radio Free Asia.
Ким Чен Ын издал тайный приказ местным властям предотвращать самоубийства после того, как количество суицидов в этой стране возросло на 40% по сравнению с прошлым годом.
Ким официально назвал самоубийство "актом измены социализму" и приказал местным органам власти принять превентивные меры.
Конфиденциальный приказ о предотвращении самоубийств был оглашен на экстренных совещаниях в каждой провинции среди руководителей партийных комитетов на уровне провинций, городов и уездов, сообщил Radio Free Asia на условиях анонимности чиновник из северо-восточной провинции Северный Хамген.
"Наша встреча состоялась в здании провинциального партийного комитета, расположенного в районе Поханг, в городе Чхонджин. Было обнаружено большое количество случаев самоубийств в провинции, и некоторые чиновники не могли скрыть своего тревожного выражения лица", — сказал он.
Статистические данные, представленные на встрече в Северном Хамгене, показали, что только в Чонджине и соседнем уезде Кенсон в этом году было 35 случаев самоубийств, сказал чиновник, добавив, что в большинстве случаев целые семьи покончили с жизнью вместе. В предсмертных записках люди критикуют социалистическую систему и жизнь в Северной Корее.
Поскольку большинство самоубийств были вызваны острой бедностью и голодом, чиновники не знают, как выполнить указ Ким Чен Ына.
Северокорейский чиновник также рассказал о шокирующих случаях в этом государстве:
- В городе Хесан 10-летний мальчик жил со своей бабушкой после того, как его родители скончались от голода. Пожилая женщина и ребенок покончили с собой, съев крысиный яд.
- Супруги в возрасте 60 лет повесились на дереве в горах.
- Семья из четырех человек после последнего семейного ужина приняли цианистый калий.
В приказе Ким Чен Ына подчеркивается, что представители местных властей должны взять на себя ответственность за предотвращение самоубийств в своих юрисдикциях.
"Было подчеркнуто, что ответственные чиновники будут нести общую ответственность, поскольку самоубийство – это явный социальный вызов и измена стране", — пишет издание.
Напомним, в Северной Корее к пожизненному лишению свободы приговорили 2-летнего мальчика и его родителей за то, что в их доме нашли Библию.
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