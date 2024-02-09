Лидер северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "имеет законное право" уничтожить Южную Корею. Что больше — Пхеньян будет усиливать армию и будет готовиться к оккупации соседней страны в случае начала войны

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на корейское центральное информационное агентство KCNA.

Ким Чен Ын исключил концепцию мирного объединения по национальной политике своего государства. По его словам, "марионетки" Сеула отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и намерены поглотить своего соседа.

Северокорейский лидер подчеркивает, что считает правильным назвать Южную Корею "основным врагом" и исходя из этого "ее можно атаковать и уничтожить в любое время".

"Определение южнокорейских муртадов самым вредным и неизменным главным врагом и решение об оккупации их территории в случае чрезвычайной ситуации как национальной политики является разумной мерой для вечной безопасности нашего государства, мира и стабильности в будущем", — сказал Ким Чен Ин.

Следует заметить, что днем ранее KCNA сообщило, что парламент КНДР упразднил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, убив клин между соседями еще глубже.

Напомним, ранее Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом и пригрозил уничтожить ее. Диктатор заявил, что в случае конфронтации превратит соседнюю страну в пепел.

В свою очередь, официальный Сеул обещает жесткий ответ в случае провокаций со стороны Пехеньяна. Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль отмечает, что Ким Чен Ын прибегает к провокациям, когда заявляет, мол, не будет признавать северную разграничительную линию, которая является фактической границей между странами.

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