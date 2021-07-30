Ким Чен Ын заявил о намерениях "вражеских сил" нанести удар по КНДР и призвал повысить боеготовность армии

Ким Чен Ын заявил о намерениях "вражеских сил" нанести удар по КНДР и призвал повысить боеготовность армии

Лидер КНДР выступил на семинаре.

В Пхеньяне состоялся первый в истории семинар для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА). Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений.

Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает агентство ЦТАК.

"Сейчас вражеские силы систематически наращивают свои возможности для нанесения упреждающего удара по КНДР, наращивают вооружения и активизируют различные военные учения с целью агрессии. Мы должны приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений", — сказал Ким Чен Ын в своем выступлении на семинаре.

В семинаре приняли участие военачальники и политические комиссары всех армейских подразделений. На нем обсуждались вопросы тактической и политической подготовки кадров для армии, а также повышение обороноспособности на фоне роста новых угроз.

Напомним:

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын 5 июня впервые за месяц появился на публике. Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы.

Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы. В Пхеньяне заявили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа". По мнению аналитиков, таким образом режим пытается доказать миру, что и северокорейцы заботятся о своем лидере и плачут из-за его худобы.

Новости мира: Ким Чен Ын сообщил, что Северной Корее грозит голод

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку