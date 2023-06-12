Ким Чен Ын заявил о планах тесно сотрудничать с РФ и пожелал "побед" Путину

Северокорейский лидер заявил о "полной поддержке и солидарности" с российским народом.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын выразил свое намерение укреплять "стратегическое сотрудничество" с Россией и выразил обещание о тесной дружбе с президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает государственное СМИ КНДР KCNA.

Ким Чен Ын направил поздравление Путину с "Днем России" и выразил полную поддержку и солидарность российскому народу. Он также заявил, что "Российская Федерация является символом священного дела о защите суверенитета государств". По его словам, борьба россиян за свою независимость и безопасность "вступила в новую решающую фазу".

После этого заявления лидер КНДР выразил готовность к углублению стратегического сотрудничества с Россией.

Напомним, Ким Чен Ын поздравил диктатора Владимира Путина с Днем победы.

По словам лидера Северной Кореи, "под руководством Путина страна-агрессор сможет уничтожить все вызовы и угрозы со стороны враждебных сил".

А сестра диктатора Ким Чен Ына открыто поддержала Москву и заявила, что "КНДР стоит на одном поле боя с РФ".

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