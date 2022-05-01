Ким Чен Ын заявил о возможности превентивного ядерного удара в случае угрозы

Ким Чен Ын заявил о возможности превентивного ядерного удара в случае угрозы

Северная Корея может превентивно сдерживать враждебную ядерную опасность.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что войска его страны должны быть готовы к превентивным действиям для противостояния растущим ядерным угрозам.

Об этом сообщило Центральнокорейское информационное агентство.

Северокорейский лидер на встрече с командным составом призвал военных быть готовыми "превентивно и тщательно подавить все опасные попытки и угрожающие действия, включая ядерные угрозы".

Он заявил, что войска его страны при необходимости смогут "заранее и тщательно сдерживать и обезвредить все опасные попытки и угрожающие шаги, в частности, постоянную эскалацию ядерных угроз со стороны враждебных сил".

По словам Кима, преимущественная военная мощь является спасательным кругом, гарантирующим безопасность страны и народа.

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