Ким Чен Ын заявил об усилении обороноспособности КНДР и пообещал создать "непобедимую армию"

По его словам, нельзя доверять высказываниям Вашингтона о стремлении к миру.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал наращивать военный потенциал страны, чтобы противодействовать США.
Об этом он сказал во время выступления на выставке Самооборона 2021 в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам Ким Чен Ына, Соединенные Штаты часто сигнализировали, что они не настроены враждебно в отношении КНДР, но не было никаких действий, которые дают оснований считать, что это так.
Кроме того, лидер КНДР раскритиковал совместные учения США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова, обвинив Сеул в лицемерии и двойных стандартах, а США — в разжигании напряженности между Кореями.
В то же время он заверил, что Северная Корея не хочет воевать с Южной Кореей, а разработка оружия была предназначена для самообороны, а не для начала войны.
Также он пообещал построить непобедимую армию перед лицом "вражеской" политики США.
Напомним:
- Корейская Народно-Демократическая Республика 4 октября впервые за 55 дней возобновила линии связи с Южной Кореей. В Сеуле повторное соединение линий связи рассматривают как "основу для восстановления отношений между двумя Кореями".
- Во время выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал лидеров Кореи, США и Китая официально объявить о завершении Корейской войны.
- Ким Чен Ын позже заявил, что КНДР не заинтересована в этом предложении, поскольку Соединенные Штаты продолжают придерживаться своей "враждебной" политики. В то же время диктатор указал, что Северная Корея готова вести "конструктивные" переговоры, если Сеул прекратит ее провоцировать.