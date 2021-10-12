Ким Чен Ын заявил об усилении обороноспособности КНДР и пообещал создать "непобедимую армию"

По его словам, нельзя доверять высказываниям Вашингтона о стремлении к миру.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал наращивать военный потенциал страны, чтобы противодействовать США.

Об этом он сказал во время выступления на выставке Самооборона 2021 в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, Соединенные Штаты часто сигнализировали, что они не настроены враждебно в отношении КНДР, но не было никаких действий, которые дают оснований считать, что это так.

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Кроме того, лидер КНДР раскритиковал совместные учения США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова, обвинив Сеул в лицемерии и двойных стандартах, а США — в разжигании напряженности между Кореями.

В то же время он заверил, что Северная Корея не хочет воевать с Южной Кореей, а разработка оружия была предназначена для самообороны, а не для начала войны.

Также он пообещал построить непобедимую армию перед лицом "вражеской" политики США.

Напомним:

Корейская Народно-Демократическая Республика 4 октября впервые за 55 дней возобновила линии связи с Южной Кореей. В Сеуле повторное соединение линий связи рассматривают как "основу для восстановления отношений между двумя Кореями".

с Южной Кореей. В Сеуле повторное соединение линий связи рассматривают как "основу для восстановления отношений между двумя Кореями". Во время выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал лидеров Кореи, США и Китая официально объявить о завершении Корейской войны.

призвал лидеров Кореи, США и Китая официально Ким Чен Ын позже заявил, что КНДР не заинтересована в этом предложении, поскольку Соединенные Штаты продолжают придерживаться своей "враждебной" политики. В то же время диктатор указал, что Северная Корея готова вести "конструктивные" переговоры, если Сеул прекратит ее провоцировать.

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