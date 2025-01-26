Ким Чен Ыну показали запуск "стратегических" крылатых ракет: фото

По информации КНДР, испытания не повлияли на безопасность соседних стран.

В воскресенье, 26 января, Северная Корея заявила, что накануне провела испытания стратегических крылатых ракет, а лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за ракетным испытанием, которое стало первым после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает государственное северокорейское информагентство KCNA.

Пропагандисты КНДР заявили, что проверка управляемой ракеты класса "море-поверхность" была направлена на "повышение эффективности стратегического контроля против потенциальных врагов в соответствии с изменяющимися региональными условиями безопасности".

Запуск управляемой крылатой ракеты в КНДР / Фото: kcna.kp

В Северной Корее утверждают, что стратегические крылатые ракеты поразили свои цели, пройдя более двух часов по эллиптическим и восьмиугольным орбитам протяженностью 1500 километров.

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По информации КНДР, испытания не повлияли на безопасность соседних стран.

В сообщении KCNA говорится, что Северная Корея "выполнит свою важную миссию и обязанность по защите устойчивого и длительного мира и стабильности на основе более мощно развитой военной силы в будущем".

Как сообщает корейское издание Kyodo, вооруженные силы Южной Кореи подтвердили, что в 16:00 в субботу, 25 января, был зафиксирован обстрел несколькими крылатыми ракетами из внутренней части Северной Кореи в сторону Желтого моря.

Ранее в этом месяце Северная Корея провела два испытания ракет. В прошлом Пхеньян также не раз проводил испытания стратегических крылатых ракет.

Напомним, Северная Корея в текущем году отправит агрессорке России еще 150 баллистических ракет малой дальности.

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