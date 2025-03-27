Ким Чен Ыну вручили медаль от Путина за "большой личный вклад"

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын / © ТСН.ua

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Северокорейского диктатора Ким Чен Ына наградили медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг". В указе президента РФ Владимира Путина о награждении говорится о большом личном вкладе лидера КНДР в сохранение памяти погибших и похороненных в Северной Корее граждан СССР.

Об этом сообщили в посольстве РФ в Северной Корее.

Церемония передачи награды Ким Чен Ину состоялась в четверг, 27 марта, во дворце съездов "Мансуд" в Пхеньяне.

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Награду вручал посол России в КНДР Александр Мацегора. Принявший эту медаль заместитель председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Кан Юн Сок передал ему благодарность от имени Ким Чен Инна и заявил, что этот шаг подтвердил "высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства" между двумя режимами.

В январе 2025 стало известно, что северокорейские военнослужащие и военный оркестр впервые примут участие в "параде Победы" на Красной площади в Москве 9 мая. Приглашение принять участие в этом мероприятии в адрес КНДР направило российское Минобороны.

В июне 2024 года Путина в Пхеньяне наградили высшей государственной наградой КНДР — орденом Ким Ир Сена. Вручил ее российскому президенту лично Ким Чен Ын.

Напомним, Ким Чен Ын усиливает военную помощь России , отправляя в государство-агрессорку солдат, ракеты и артиллерию.