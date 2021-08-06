Кинули "коктейли Молотова" и окурки: полиция Турции задержала подозреваемых в поджогах лесов

Кинули "коктейли Молотова" и окурки: полиция Турции задержала подозреваемых в поджогах лесов

Четверо подозреваемых пытались скрыться.

Шесть человек арестовали по обвинению в поджогах лесов в двух районах юго-западной турецкой провинции Мугла.

Об этом пишет Hurriyet.

По информации издания, четыре человека подожгли лес в районе Милас "коктейлем Молотова", после чего пытались убежать. Силовики поймали подозреваемых на въезде в провинции Измир. Суд Миласа отправил под стражу трех человек. Четвертого отпустили под судебный надзор.

Еще троих арестовали после допроса по обвинению в том, что они устроили лесной пожар вблизи Бодрума.

"Пожары начались после того, как трое бросили окурки из машины", — заявили в силовых структурах Турции.

Украина поможет Греции бороться с масштабными пожарами, которые бушуют уже в окрестностях Афин .

. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил помочь Турции в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии. За это президент страны Реджи Эрдоган выразил благодарность.

в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в За это президент страны Реджи Эрдоган Большинство пожаров на турецких курортах под контролем, впрочем ситуация остается напряженной. Новые очаги возгораний возникли вблизи Бодрума.

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