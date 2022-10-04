Кинули "вторую армию мира": в России производитель беспилотников обманул Минобороны РФ

В России производитель беспилотников обманул "вторую армию мира".

Производитель беспилотников обманул Министерство обороны на 20 млн. рублей. В настоящее время руководителей компании объявили в розыск.

Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

По данным российского телеграмм-канала, компания "Тетис Про" в 2015 году получила заказы на производство автономного подводного аппарата "Гавиа". Сумма заказа составила 101,9 миллионов рублей.

ФСБ установила, что компания обманула российское Минобороны более чем на 20 млн рублей.

Суд взыскал весь полученный доход компании. Руководителей "Тетис" сейчас разыскивают. По факту происшествия возбуждено дело по статье 285 ("злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ.

Напомним, Резников рассказал, как решают проблему иранских беспилотников.

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