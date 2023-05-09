"Кинжал в животе Украины": что западные СМИ пишут о битве за Крым

Битва за Крым может стать одним из главных сражений в истории человечества.

Обозреватели западных изданий дали свои экспертные оценки по отвоеванию Крыма у России. В частности, существует мнение, что битва за полуостров может стать одной из ключевых в истории.

Об этом пишет обозреватель польского издания Forsal.

"Отвоевание Крыма лишит Россию доминирующего положения в Черном море. (...) Битва за Крым может стать одним из ключевых сражений в истории", – говорится в Forsal.

В то же время немецкое издание Welt отмечает: "Крым, контролируемый россиянами, – это кинжал в животе Украины".

"Если Путин потеряет Крым, он потеряет власть", – передает Frankfurter Rundschau.

Профессиональные военные историки вспоминают о первом популярном списке "важнейших битв в истории", который составил сэр Эдвард Шеперд Кризи в середине 19 в. ("От Марафона к Ватерлоо"). Одну из глав он посвятил Полтавской битве, произошедшей в 1709 году на украинских землях, между армиями Карла XII и Петра I. С тех пор разные авторы добавили в список, например, битву под Сталинградом, Титское наступление и операцию "Бурю в пустыне".

Обозреватели западных СМИ отмечают, что отвоевание Крымского полуострова (обязательно вместе с Севастополем) коренным образом изменило бы "геостратегическую головоломку", лишив Россию доминирующего положения в Черном море.

По мнению экспертов, освобождение Крыма свело бы к нулю шансы России на военную угрозу Одессе или Приднестровью, осложнило бы реальное влияние на ситуацию в кавказских государствах, ослабило возможности военного и экономического давления на Турцию и исключило бы попытки манипуляции и саботажа в балканских странах.. "Это означало бы крушение всей российской политики продвижения на юг, начатой Петром I под Полтавой и впоследствии успешно продолженной Екатериной II".

"Освобождение Крыма? "Это изменило бы все", – говорят американские военные", – рассказывает обозреватель немецкого издания Welt.

По предоставленной информации, для генерал-лейтенанта, бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса главная цель украинского наступления – изолировать Крым, заставив военных прорвать российскую оборону до Азовского моря. Остров может быть освобожден "до конца лета" и должен стать "неважным" для противоборствующих сил.

Ходжес высказался и по Кремлю.

"Кремль, вероятно, является наиболее охраняемым на планете объектом", – сказал он.

Поэтому недавний взрыв беспилотника над крышей "российского Сената" эксперты называют "плохой попыткой изобразить Россию жертвой" и заручиться поддержкой российского населения.

"Если Путин потеряет Крым, он потеряет власть. Для Путина Крым – это не только стратегически важная территория, но и сохранение власти. Сам Путин сделал из Крыма нечто сакральное", – подчеркнул российский политолог Аббас Галлямов, в свое время сам работавший в Кремле, в частности спичрайтером президента России.

Напомним, что Украину отказывают от деоккупации Крыма из-за ядерной угрозы. Есть предположение, что так говорят на Западе те, кто не желает поставлять Украине свое оружие.

Также разведка сообщила о побеге кафиров и оценила курортный сезон.

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