Кипр для вакцинированных: какие карантинные правила действуют для украинских туристов

Украинцы, которые были вакцинированы препаратами CoronaVac или CoviShield, будут вынуждены сдавать тесты на коронавирус.

С 1 июля украинским туристам для отдыха на Кипре не нужно будет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, если они были привиты вакцинами, одобренными ЕС. Всем остальным придется и дальше сдавать тесты, но в случае выявления болезни, путешественников обещают лечить бесплатно. Об ослаблении карантина в этом островном государстве говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Соблюдать карантинные правила при поездке на Кипр нужно уже в аэропорту, откуда начинается каждое путешествие на этот солнечный остров. Пассажиры уже привыкли к тому, что во время полета нужно находиться в маске.

Кроме того, невакцинированным и даже привитым CoronaVac или CoviShield украинцам для посещения этой страны даже после ослабления карантина с 1 июля нужно сдавать тест, к тому же дважды — перед вылетом и в аэропорту Ларнаки. Его стоимость 30 евро.

Вместе с тем, как рассказал представитель министерства туризма Кипра в Украине Иван Горобец, если у туриста во время тестирования по прилету на Кипр будет выявлен коронавирус, то проживание в специально отведенном гостиницы и его лечение будет бесплатным.

В "доковидные" времена на Кипр приезжало до 100 тысяч украинцев в год. Теперь киприоты пытаются вернуть туристов из нашей страны на свой остров.

В отличие от Турции, отдых на Кипре уютный и домашний. Но за этот комфорт нужно платить. Отдых в хорошем отеле на двоих за неделю будет стоить от тысячи евро.

Новости мира: Кипр без ограничений будет пускать вакцинированных туристов, но не украинцов

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