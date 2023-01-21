Кипр готов передать Украине советские танки, но есть условие

Кипр согласен отправить Украине свои танки Т-80У советского производства в обмен на немецкие Leopard.

Весной правительство США просил Кипр предоставить Украине советскую технику из своего запаса, в том числе танки Т-80У. Кипр заявил Германии, что согласен на поставки, но хочет получить танки Leopard 2.

Об этом сообщает Army Recognition.

В прошлом году американское правительство попросило Кипр отправить Украине зенитно-ракетные комплексы C-300 и ТОР-М1, БМП-3, истребители Ми-35, вертолеты и танки Т-80У, которые Кипр согласен предоставить Украине только в обмен на немецкие Leopard 2. Официальный Берлин пока не дал ответ на такое предложение.

Однако Кипр хочет, чтобы эти танки поступили из Греции, имеющей на вооружении всего 353 танка типа Leopard. Все они были выпущены в 1980-е годы и сейчас находятся на модернизации.

В свою очередь, Греция хочет получить более новые модели Leopard вместо тех, которые теоретически могут поехать в Кипр. Таким образом, Афины стремятся сохранить объемы собственного арсенала на фоне обострения отношений с Турцией.

Следует отметить, что на вооружении Кипра есть 82 танка Т-80У. Это улучшенная вариация Т-80 с модернизированной башней, динамичной броней "Контакт-5", улучшенным прицелом и противотанковым ракетным комплексом 9М119 "Свир" на борту.

Что известно о танке Т-80У

Танк Т-80У имеет 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-1 с теплозащитной гильзой, которая может стрелять от 6 до 8 выстрелов в минуту. Танк оснащен автоматической системой зарядки с 28 снарядами, готовыми к стрельбе. Всего в танке 45 снарядов. Основная пушка может стрелять полуавтоматической ракетой с лазерным лучом 9M119 Refleks (обозначение НАТО: AT-11 "Снайпер") на максимальную дальность 5000 метров. Дополнительно танк имеет 7,62-мм спаренный пулемет ПКТ и крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, установленный на люке командира.

Напомним, Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией. В рамках так называемого кольцевого обмена Берлин согласился заменить их в меньшем количестве отремонтированными Leopard 2A4, то есть не новейшими версиями.

Правда, впоследствии Чехия заявила, что не планирует передавать Украине танки Leopard 2, которые получит от Германии как компенсацию за переданные Киеву советские танки.

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