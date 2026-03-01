Кипр не был целью — иранские ракеты летели в направлении британских баз: министр сделал заявление

Министр обороны Великобритании Джон Гили / © Associated Press

Две иранские ракеты были выпущены по направлению к Кипру, однако их перехватили.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, передает cyprus-mail.

По его словам, нет подтверждения, что ракеты были намеренно нацелены на британские военные объекты на острове, где расположены две базы Великобритании.

«Мы не уверены, были ли они сознательно направлены на наши базы», — отметил Гили.

В то же время президент Кипра Никос Христодолидис сообщил, что пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, британская сторона четко подтвердила, что Кипр не является целью Ирана.

Заявления Кипра: что известно об иранской атаке

Христодолидис отметил, что власти обеих стран следят за развитием ситуации.

Министр обороны Кипра Василис Пальмас также категорически отрицает информацию о ракетах, якобы направленных на Кипр. По его словам, нет никаких признаков опасности для страны.

«Нет никаких свидетельств того, что существовала угроза для Кипра», — заявил и спикер правительства Константинос Летимбиотис.

Он добавил, что «компетентные органы постоянно мониторят ситуацию».

Между тем, президент Кипра созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности.

Заявления Британии

Министр обороны Великобритании Джон Гили также сообщил, что около 300 британских военнослужащих находятся вблизи потенциальных целей в Бахрейне и предупредил о риске более широкой эскалации в регионе после ударов США и Израиля по Ирану.

Британское правительство подчеркнуло, что Великобритания не участвовала в операциях США и Израиля против Ирана. В то же время, британские силы на Кипре приведены в состояние повышенной готовности.

Министерство обороны Великобритании уже заявило, что внимательно следит за развитием событий и примет «все необходимые меры» для защиты персонала и объектов в регионе.

Ранее Иран предупреждал Великобританию, США и Францию, что их базы и корабли в регионе могут стать целями при вмешательстве в иранские ракетные удары по Израилю.

По данным британских медиа, в начале месяца Великобритания опрокинула шесть истребителей F-35B с базы Марем в Норфолке на авиабазу Акротири на Кипре для усиления обороны в случае обострения ситуации в регионе.