Кирилл призвал верующих РПЦ идти на войну против "сил зла" и молиться за власть

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал россиян идти на войну. Мол, сейчас нужна мобилизация всех сил, потому что перед Россией стоит задача выйти победительницей из борьбы, которую против нее развязали "силы зла".

Об этом говорится в его заявлении на сайте РПЦ.

Во время выступления в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге патриарх вспомнил полководца Александра Невского и призвал граждан РФ подражать ему и стать на "защиту родины".

Сегодня перед Россией стоит самая главная задача: выйти победительницей из той борьбы, которая сейчас против нас развязана силами зла. Сегодня нужна мобилизация всех: войска, политических сил. И, конечно, церковь должна быть мобилизована — прежде всего для того, чтобы творить молитву за нашу власть, воинство, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае", — заявил Кирилл в своей проповеди.

По словам главы русской церкви, на фронте погибли уже пять военных священников. Поэтому московский патриарх считает, что православные россияне должны защищать Россию не только от внешних, но и от внутренних врагов.

Напомним, с первых дней полномасштабного вторжения Кирилл является большим поклонником войны. По его словам, российские войска в Украине воюют "за будущее" своей страны и призвал россиян отложить внутренние разногласия. Все больше — Кирилл называет войну в Украине "святым делом".

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