После атаки дронами остановлено ключевое подразделение Киришского НПЗ в России / © ТСН

Реклама

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а именно Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, приостановил работу ключевой установки после атаки беспилотников.

Об этом Reuters сообщили два источника в отрасли.

По данным источников, поврежденное подразделение обеспечивает почти 40% от общей мощности завода, который может перерабатывать около 20 млн. тонн нефти в год (около 400 тыс. баррелей в сутки). В результате пожара, возникшего из-за падения обломков дронов, повреждена печь и другое оборудование. Восстановительные работы могут занять около месяца.

Реклама

В то же время предприятие планирует увеличить загрузку других производственных линий до 20%, чтобы частично компенсировать потери. Это позволит удерживать объем переработки на уровне около 75% от номинальной мощности.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что были сбиты три дрона, а возникший пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Киришский НПЗ, принадлежащий компании «Сургутнефтегаз», является одним из двух крупнейших в России. По данным отраслевых источников, в 2024 году он переработал 17,5 млн. тонн нефти, что составляет около 6,6% от общих объемов в РФ.

Напомним, из-за атак дронов на НПЗ россияне столкнулись со страшной «бедой» — дефицитом бензина. Это вызывает у них истерику и панику.

Реклама

Также стало известно, что дальнобойными ударами Украины выведено 17% мощности переработки нефтепереработки России, что подтвердили в ГУР.