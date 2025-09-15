- Дата публикации
Киришский НПЗ после атаки украинских дронов остановил работу — Reuters
Была повреждена печь и другое оборудование. Восстановительные работы могут занять около месяца.
Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а именно Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, приостановил работу ключевой установки после атаки беспилотников.
Об этом Reuters сообщили два источника в отрасли.
По данным источников, поврежденное подразделение обеспечивает почти 40% от общей мощности завода, который может перерабатывать около 20 млн. тонн нефти в год (около 400 тыс. баррелей в сутки). В результате пожара, возникшего из-за падения обломков дронов, повреждена печь и другое оборудование. Восстановительные работы могут занять около месяца.
В то же время предприятие планирует увеличить загрузку других производственных линий до 20%, чтобы частично компенсировать потери. Это позволит удерживать объем переработки на уровне около 75% от номинальной мощности.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что были сбиты три дрона, а возникший пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
Киришский НПЗ, принадлежащий компании «Сургутнефтегаз», является одним из двух крупнейших в России. По данным отраслевых источников, в 2024 году он переработал 17,5 млн. тонн нефти, что составляет около 6,6% от общих объемов в РФ.
Напомним, из-за атак дронов на НПЗ россияне столкнулись со страшной «бедой» — дефицитом бензина. Это вызывает у них истерику и панику.
Также стало известно, что дальнобойными ударами Украины выведено 17% мощности переработки нефтепереработки России, что подтвердили в ГУР.