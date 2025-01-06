Кишинев хотел за свой счет закупить газ для Приднестровья, но там отказались — Минэнергетики Молдовы

Непризнанное Приднестровье столкнулось с большими проблемами из-за того, что прекратился транзит российского газа через Украину, однако Кишинев предлагал Тирасполю покупать для региона европейский газ за свой счет.

Об этом заявил госсекретарь Минэнергетики Молдовы Константин Боросан.

Он заявил, что еще в декабре Молдова предлагала Приднестровью закупить газ за свой счет для региона, однако в Тирасполе отказываются от подобного предложения.

"Уже на заседании от 11 декабря 2024 года на платформе Министерства Энергетики с энергетическими предприятиями, включая предприятия с левого берега Днестра, было предложено "Тираспольтрансгазу" рассмотреть возможность закупки природного газа на бирже BRM как альтернативу в случае прекращения поставок от "Газпрома" говорится в сообщении.

Кроме того, 20 декабря 2024 года, с участием энергетических предприятий, включая МГРЭМ и "Тираспольтрансгаз", Приднестровью был предложен механизм сотрудничества путем покупки природного газа молдавским поставщиком — компанией "Энергоком", а также его дальнейшей переработки в электроэнергию на МГРЭМ. однако ответа на этот вопрос нет до сегодняшнего дня.

"2 января 2025 года "Молдовагаз" и "Энергоком" предложили "Тираспольтрансгазу" рабочий механизм закупки природного газа на региональных рынках. 31 декабря 2024 года успешно протестирован транзитный маршрут через Трансбалканский коридор и закупку на газовой бирже в Болгарии", — сказал он.

Кроме того, он сообщил, что 2 января Тираспольтрансгаз отказался от этой формы сотрудничества.

Напомним, ранее сообщалось, что в непризнанном Приднестровье ввели веерные отключения света.

Кроме того, мы ранее информировали, что аналитики объяснили, как Кремль использует энергетический кризис в Молдове.

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