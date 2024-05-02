Кислица потролил оккупантов по Крымскому мосту: россияне — в истерике

Россиянам и пропагандистам шутку Кислицы не заценили, они – в истерике.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица потроил Россию, намекнув на скорое исчезновение Крымского моста.

Свое сообщение Кислица опубликовал на странице X.

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Постпред показал фото шести типов мостов 2024 года, среди которых — Крымский, однако на его месте — пустое место.

"Перечень 6 основных типов мостов 2024 года:

— арочные мосты.

— консольные мосты.

— Вантовые мосты.

— Висячие мосты.

— арочные мосты.

– Разводные мосты», – написал он.

В комментарии под сообщением пользователи оставляют положительные комментарии:

Ооооо!! Прекрасно!!! Мы любим тебя Как сказал один мудрый человек: "Это не нужно".

Однако не всем пришлась шутка Кислицы. Русские и пропагандисты в истерике. Они скулят, что Украина "анонсировала" удар по Крымскому мосту.

Сообщение постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. ФОТО:Sergiy Kyslytsya/X

Напомним, на днях Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский и Буданов придумали, как уничтожить Крымский мост: он упадет очень скоро!

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