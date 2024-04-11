Кислица в ООН: Россия поражает военные цели только в 3% случаев

Россия с начала года выпустила по украинским городам и селам почти 1000 ракет, около 2800 дронов Shahed и почти 7000 корректируемых авиационных бомб.

Удары российских ракет, беспилотников и КАБов только в 3% случаев наносят по позициям ВСУ. В 97% враг бьет по мирным городам и критически важной инфраструктуре Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, передает "Укринформ".

Кислица напомнил, что Россия с начала года выпустила по украинским городам и селам:

почти 1000 ракет,

около 2800 дронов Shahed,

около 7000 корректируемых авиационных бомб.

По его словам, суммарная взрывная мощность этих авиаударов по Украине превышает 9 килотонн. В то же время только 3% российских ракет, дронов и управляемых бомб поражают военные цели. 97% поражают гражданскую инфраструктуру.

Дипломат подчеркнул, что Россия сознательно выбирает целями своих атак критически важные объекты энергетики, в том числе связанные с производством электроэнергии. Только в марте агрессор поразил 80% тепловых электростанций в Украине. Серьезный ущерб нанесен гидроэлектростанциям. В частности, 29 марта Россия атаковала Днестровскую и Каневскую ГЭС.

Также он напомнил, что этой ночью Россия снова атаковала критически важную инфраструктуру Украины, в частности, уничтожила Трипольскую ТЭЦ – основного поставщика электроэнергии для Киевской, Черкасской и Житомирской областей.

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