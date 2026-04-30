Кит 5 недель не мог выбраться с мели: как его удалось спасти

Горбатый кит (иллюстративное фото)

Горбатого кита, который пять недель просидел на мели в Балтийском море, наконец-то загрузили на специальную баржу. Судно уже везет его к глубоким водам Северного моря.

Об этом пишет BBC.

Как спасли кита

Сообщается, что кит, известный под кличками Тимми и Хоуп (Надежда), находился на мели возле острова Пель последние 29 дней. Его эвакуацию профинансировали два немецких бизнесмена после того, как несколько предыдущих попыток вывести животное в открытое море потерпели неудачу.

Министр окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания Тилл Бакхаус назвал операцию примером эффективных действий для страны.

«Если все пойдет хорошо, через два дня кит будет в Северном море», — сказал он журналистам, добавив, что Тимми чувствует себя хорошо и даже «пел» ночью.

Технический руководитель операции Феликс Бонсак подтвердил, что момент, когда кит заплыл на баржу, был очень эмоциональным для всей команды.

Кит Тимми, которого спасли / © AFP

«Момент, когда Хоуп заплыл на баржу, был потрясающим. У нас на глазах были слезы, я никогда не забуду этот момент», — отметил Бонсак.

Спонсоры миссии — владелец сети магазинов электроники Вальтер Гунц и организатор конных соревнований Карин Вальтер-Моммерт — выразили удовлетворение результатами.

«Я даже не могу выразить словами, насколько я счастлива», — прокомментировала Вальтер-Моммерт.

Выживет ли горбатый кит после этого

В то же время научное сообщество сохраняет скептицизм по поводу шансов животного на выживание. Экспертная группа Международной китобойной комиссии заявила, что млекопитающее находится «в крайне тяжелом состоянии и вряд ли выживет, даже если будет доставлено ​​в более глубокие воды».

Специалисты организации Whale and Dolphin Conservation (WDC) указали на серьезные повреждения кожи кита из-за низкой солености Балтийского моря и наличия инфекций. В свою очередь сотрудники Немецкого океанографического музея опасаются, что из-за сильного истощения кит может просто утонуть, оказавшись на большой глубине.

Отмечается, что кита впервые увидели 23 марта возле курорта Тиммендорф. Скорее всего, он заплыл в Балтийское море за рыбой и запутался в сетях. Такие гиганты весят до 30 тонн, и в этой части моря они — редкость. Сейчас судно Fortuna B везет его в обход Дании к Северному морю.

