Кит 5 недель не мог выбраться с мели: как его удалось спасти
Горбатого кита Тимми-Хоупа эвакуировали на барже из Балтийского моря в Северное. Однако ученые не уверены, что животное выживет.
Горбатого кита, который пять недель просидел на мели в Балтийском море, наконец-то загрузили на специальную баржу. Судно уже везет его к глубоким водам Северного моря.
Об этом пишет BBC.
Как спасли кита
Сообщается, что кит, известный под кличками Тимми и Хоуп (Надежда), находился на мели возле острова Пель последние 29 дней. Его эвакуацию профинансировали два немецких бизнесмена после того, как несколько предыдущих попыток вывести животное в открытое море потерпели неудачу.
Министр окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания Тилл Бакхаус назвал операцию примером эффективных действий для страны.
«Если все пойдет хорошо, через два дня кит будет в Северном море», — сказал он журналистам, добавив, что Тимми чувствует себя хорошо и даже «пел» ночью.
Технический руководитель операции Феликс Бонсак подтвердил, что момент, когда кит заплыл на баржу, был очень эмоциональным для всей команды.
«Момент, когда Хоуп заплыл на баржу, был потрясающим. У нас на глазах были слезы, я никогда не забуду этот момент», — отметил Бонсак.
Спонсоры миссии — владелец сети магазинов электроники Вальтер Гунц и организатор конных соревнований Карин Вальтер-Моммерт — выразили удовлетворение результатами.
«Я даже не могу выразить словами, насколько я счастлива», — прокомментировала Вальтер-Моммерт.
Выживет ли горбатый кит после этого
В то же время научное сообщество сохраняет скептицизм по поводу шансов животного на выживание. Экспертная группа Международной китобойной комиссии заявила, что млекопитающее находится «в крайне тяжелом состоянии и вряд ли выживет, даже если будет доставлено в более глубокие воды».
Специалисты организации Whale and Dolphin Conservation (WDC) указали на серьезные повреждения кожи кита из-за низкой солености Балтийского моря и наличия инфекций. В свою очередь сотрудники Немецкого океанографического музея опасаются, что из-за сильного истощения кит может просто утонуть, оказавшись на большой глубине.
Отмечается, что кита впервые увидели 23 марта возле курорта Тиммендорф. Скорее всего, он заплыл в Балтийское море за рыбой и запутался в сетях. Такие гиганты весят до 30 тонн, и в этой части моря они — редкость. Сейчас судно Fortuna B везет его в обход Дании к Северному морю.
Напомним, вблизи украинской антарктической станции «Академик Вернадский» горбатый кит поразил участников 30-й Украинской антарктической экспедиции серией более 50 прыжков подряд.