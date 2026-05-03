Кит Тимми, которого хотели бросить умирать, вернулся в Северное море

Кит Тимми вернулся в Северное море / © Unsplash

Чрезвычайники смогли спасти горбатого кита, который выбросился на мель у побережья Германии. Детеныша кита перевозили на барже, наполненной водой. Операцию спасения считали нецелесообразной, ведь думали, что кит умрет. Спасение горбатого кита стало национальной сенсацией.

Об этом пишет The Guardian.

В Северное море выпустили кита, которого хотели бросить умирать

У кита было несколько имен — Тимми и Хоуп. Его выпустили в Северное море у побережья Дании. Попытка спасения кита Тимми началась у побережья Германии.

10-метровый детеныш горбатого кита выплыл из баржи. После этого животное еще раз заметили в море — кит дышал и плыл в правильном направлении.

Международная китобойная комиссия подвергла критике попытку спасения как «нецелесообразную». Там считали, что кит был очень ослаблен и не готовым к жизни после спасения.

Эксперты из Океанографического музея в Штральзунде на балтийском побережье Германии также считали, что лучше оставить животное «умирать в покое».

Кит был вялым, с пузырчатыми пятнами. Часть его пасти, вероятно, застряла в рыбачьих сетках.

Спасение кита Тимми / © AFP

Директор Океанографического музея Буркард Башек заявил, что попытка спасти кита равносильна «чистой жестокости по отношению к животным».

Но спасти животное решили два мультимиллионера, которые профинансировали весь процесс. Они заявили, что готовы заплатить «любую цену», чтобы освободить кита. Кит выбросился на песчаную мель в заливе Висмар, недалеко от города Любек, около шести недель назад.

Поскольку состояние кита ухудшалось, немецкие власти отказались от попыток спасти животное. Там заявили, что кита спасти невозможно.

Но после того, как ситуация привлекла внимание всей страны, немецкие власти были вынуждены одобрить план спасения кита, профинансированный частными лицами.

Первые попытки спасти животное с помощью надувных подушек и понтонов оказались безуспешными. Но водолазы смогли помочь животному подняться на затопленную баржу. За этим процессом наблюдали сотни людей.

Кит выплыл из баржи около 8:45 утра по местному времени. Детеныша кита снабдили трекером для отслеживания его перемещений.

В Германии испекли торты в форме спасенного кита, написали о животном песни и даже успели похвастаться татуировками.

Однако в Дании, возле которой находится кит, заявили, что не будут спасать его, если он снова выбросится на мель.

