Китай активно наращивает ядерный арсенал: ему может помогать Россия

Китай продолжает наибольшее расширение своего ядерного арсенала, модернизируя ядерное сдерживание, учитывая любые будущие конфликты с Соединенными Штатами, говорят эксперты.

Стокгольмский институт исследования проблем мира SIPRI оценивает, что Китай имеет запасы около 350 ядерных боеголовок – мелочь по сравнению с Соединенными Штатами и Россией. Но запасы быстро растут и, по оценке Пентагона, опубликованной в ноябре, к 2035 году Китай может иметь 1500 боеголовок.

"Похоже, Китай больше не довольствуется лишь несколькими сотнями ядерного оружия для обеспечения своей безопасности", — сказал Мэтт Корда из Федерации американских ученых.

С момента своего первого ядерного испытания в 1964 году Китай был доволен тем, что имел сравнительно скромный арсенал и утверждал, что никогда не станет первым, кто использует ядерное оружие в конфликте.

Но в последние годы под руководством президента Си Цзиньпина Китай начал масштабную военную модернизацию, включающую, в частности, модернизацию своего ядерного оружия, чтобы не только сдерживать врагов, но и иметь возможность контратаковать, если сдерживание не удается.

Это предполагает не только наращивание производства боеголовок, но и улучшение способности доставлять их с помощью ядерной триады: ракет, самолетов и подлодок.

"Происходящие или продолжающиеся изменения очень значительны и превратят Китай из государства, имеющего ядерный потенциал в ответ, в государство, которое является третьим по мощности ядерным государством в мире", — подчеркнул Эрик Хегинботам, главный научный сотрудник Центра Массачусетского технологического института международные исследования.

Однако Китай отмечает, что сохраняет "свои ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для национальной безопасности".

В прошлом месяце Си заявил в совместном заявлении с российским лидером Владимиром Путиным, что ядерную войну "никогда нельзя развязывать".

Пекин и Москва пообещали активизировать ядерное сотрудничество на недавнем саммите Си Цзиньпин и Путина.

Высокопоставленные должностные лица из атомной энергетики из России согласились помочь Китаю в завершении "быстрых реакторов", которые могут генерировать расщепляемый материал гораздо быстрее, чем они его потребляют.

Пекин настаивал на том, что соглашение касается его гражданской ядерной программы, но эксперты говорят, что оно также может быть использовано для создания запасов расщепляемого материала для боеголовок.

"Для Китая было бы технически возможно существенно увеличить свои запасы плутония с помощью новых гражданских реакторов на быстрых размножителях, используя поставляемое Россией топливо. Однако нет никаких общедоступных признаков того, что Китай намерен это сделать", — отмечают эксперты.

Напомним, президент Чехии заявил о заинтересованности Китая в продолжительной войне в Украине.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Китай не готовится поставлять и не передавал России оружие.

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