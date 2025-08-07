Китай атакует вирус Чикунгунья: привлекли армию и дроны, а людей обрабатывают спецсредствами

В Китае снова борются с вирусом / © Getty Images

Реклама

В южнокитайском городе Фошань осуществляют полномасштабную борьбу с Чикунгунией. Это вирусное заболевание, которое переносится комарами и распространяющееся по всей стране.

Об этом пишет издание The New York Times.

Солдаты в масках опрыскивают парки и улицы инсектицидами. Для обнаружения мест размножения комаров задействовали дроны.

Реклама

Исследователи выпустили гигантских «слоновых комаров», личинки которых охотятся на комаров-переносчиков вируса, а в городские пруды запустили тысячи питающихся комарами рыб.

Вирус Чикунгунья редко бывает смертельным, но может вызвать лихорадку у пожилых пациентов, новорожденных и больных людей. Большинство людей выздоравливают в течение недели, однако боли в суставах могут длиться месяцами.

У входов в здания в городе рабочие опрыскивают жителей средством от комаров, прежде чем впустить их внутрь. Общественные работники в красных жилетах ходят от двери к двери, осматривают дома. Не сотрудничающих могут оштрафовать, а в серьезных случаях привлечь к уголовной ответственности за «препятствование профилактике инфекционных заболеваний».

Власти Китая уже принимают меры, аналогичные тем, которые они предпринимали во время пандемии COVID-19 / © Associated Press

В Фошане и других городах провинции Гуандун инфицированных жителей отправляют в карантинные палаты, где они находятся за москитными сетками.

Реклама

За четыре недели в Китае этим вирусом заразились почти 8 тысяч человек, преимущественно в Фошане. Это самая большая вспышка в стране с момента первого обнаружения вируса в 2008 году. Размножению комаров способствует глобальное повышение температуры, которое привело к более теплой и более влажной погоде.

С июня в китайской провинции Гуандун зарегистрировано более 7000 случаев заражения вирусом Чикунгунья. В ответ власти предпринимают некоторые меры контроля, которые применялись во время пандемии COVID-19.

В ВОЗ обратились с призывом к принятию срочных мер по предотвращению эпидемии, охватившей весь мир два десятилетия назад. Такое заявление о вирусе, от которого не существует лечения, было сделано на фоне новых вспышек заболеваемости, распространившихся на Европу и другие континенты.

По оценкам ВОЗ, 5,6 миллиарда человек проживают в 119 странах, подверженных риску заражения вирусом. По словам медицинского сотрудника организации Дианы Рохас Альварес, заболевание может вызвать высокую температуру, боли в суставах и даже инвалидность.

Реклама

Новый всплеск заболеваемости начался в начале 2025 года. Больше всего зараженных было зафиксировано на островах Индийского океана.