Китай блокирует ресурсы для производства немецкого оружия: эксперт предупредил о кризисе

Производители немецкого оружия бьют тревогу из-за нехватки ресурсов, заблокированных Китаем

Китай задерживает поставки ресурсов, необходимых для производства оружия в Германии, что вызывает серьезную обеспокоенность у немецких производителей и правительства. Этот шаг Пекина может стать большой проблемой для оборонной промышленности ФРГ, пытающейся нарастить производство. Эта проблема является частью более широкой геополитической стратегии Китая по отношению к Западу.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

Германия увеличивает оборонное производство, но для этого нужно сырье из Китая, прежде всего редкоземельные металлы. Китай занимает более 90% мирового рынка этих материалов, что делает его почти монополистом. Ранее Пекин расширил список материалов, экспорт которых требует государственного разрешения и теперь решает, кому и в каких количествах их продавать.

Все больше немецких производителей жалуются на дефицит и проблемы со снабжением. Адвокат Амир-Саид Гассабех, консультирующий столкнувшиеся с нехваткой сырья компании, рассказал о «бесчисленном количестве запросов» с апреля. По его словам, ситуация со снабжением «ощутимо ухудшается», а запасов у многих малых и средних предприятий осталось лишь «на несколько недель». Если Китай и дальше будет задерживать отправку ресурсов, некоторые компании будут вынуждены даже остановить производство, подытожил Гассабех.

Свое беспокойство также выразило министерство экономики ФРГ. Представитель ведомства сообщила, что риски, связанные с экспортным контролем Китая на критически важное сырье, «воспринимаются очень серьезно», и ситуация «рассматривается с беспокойством».

Эта проблема касается не только Германии. Как отмечает The Wall Street Journal, ограничения Пекина на экспорт редкоземельных элементов, используемых в компонентах для дронов, систем наведения ракет и реактивных двигателей, нарушили производство по всему западному миру. Из-за дефицита цены на некоторые материалы выросли в пятеро и даже больше, а некоторые компании вынуждены искать альтернативные источники сырья.

В Европарламенте также признают эту проблему и призывают к решительным действиям. В принятой резолюции отмечается необходимость «преодолеть экспортные ограничения Китая на критическое сырье» и ускорить реализацию Закона о критически важном сырье (CRMA), чтобы обеспечить стабильные и диверсифицированные поставки. У пострадавших компаний есть возможность обратиться в Еврокомиссию, чтобы та обсудила проблему с китайским правительством, но сработает ли такое дипломатическое давление, пока неизвестно.

Напомним, Пекин ускоренными темпами создает собственные истребители нового поколения на базе стелс-платформы с бесхвостой конструкцией.