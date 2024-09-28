Китай, Бразилия и еще 10 стран выступили против ядерных угроз в отношении Украины

В ООН обнародовали совместное заявление, в котором страны призывают воздерживаться от угрозы применения ядерного оружия в контексте войны России против Украины. Среди подписавшихся заявления — КНР и Бразилия.

Об этом сообщает "Укринформ".

Китай и Бразилия выступили с общим призывом против любого применения или угрозы применения ядерного оружия в контексте войны России против Украины.

"Мы призываем воздерживаться от применения или угрозы применения оружия массового уничтожения, особенно ядерного, химического и биологического оружия", — говорится в совместном заявлении, обнародованном в пятницу, 27 сентября, в Организации Объединенных Наций (ООН), которое также подписали 10 других стран, в том числе Индонезия, Южноафриканская Республика (ЮАР) и Турция.

Авторы и подписанты заявления предупредили и об опасности возможных ударов по атомным станциям, о чем ранее говорил во время выступления в Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский.

"Гражданская инфраструктура, в том числе мирные ядерные объекты и другие энергетические объекты, не должны становиться целями военных операций", — говорится в документе.

Это заявление прозвучало на фоне недавних заявлений президента РФ Владимира Путина о необходимости пересмотреть доктрину применения российского ядерного оружия.

Президент РФ предложил изменить принципы применения ядерного оружия и обновить Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

"Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", — заявил он.

Путин обосновал свое предложение "динамическим изменением" текущей военно-политической обстановки и "возникновением новых источников военных угроз и рисков" для РФ и ее союзников.

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