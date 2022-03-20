Китай будет придерживаться нейтралитета по отношению к Украине и не будет подвергаться внешнему давлению — МИД страны

Китай будет придерживаться нейтралитета по отношению к Украине и не будет подвергаться внешнему давлению — МИД страны

В Китае говорят, что республика будет способствовать переговорам между Украиной и Россией, чтобы как можно быстрее прекратить боевые действия.

Китай отвергает все обвинения, звучащие от других стран в его адрес и не будет подвергаться давлению, которое международное сообщество пытается совершать на Пекин.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, пишет Интерфакс.

"Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на сути самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", — подчеркнул Ван И.

По его словам, Китай всегда поддерживал мир по всему миру и последовательно противостоял войне. Об этом глава КНР Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену во время их последнего разговора.

Так, в частности, Си Цзиньпин заявил Байдену, что "все стороны должны совместно способствовать диалогу и переговорам между сторонами (войны в Украине — ред.), чтобы как можно быстрее прекратить боевые действия, избежать жертв среди гражданского населения и предотвратить гуманитарный кризис".

Ван И подчеркнул, что позиция Китая относительно войны в Украине "объективна и справедлива, она отвечает пожеланиям большинства стран".

"Время докажет, что Китай, занимая такую позицию, находится на правильной стороне истории", — подчеркнул глава МИД КНР.

Напомним, 18 марта резидент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин провели двухчасовой видеоразговор, во время которого, в частности, обсудили войну в Украине, развязанную Россией. Это произошло через несколько дней после того, как в США предположили, что КНР может предоставить России военную и финансовую помощь, которую РФ просила для войны в Украине.

После этого заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчен считает, что санкции Запада против России из-за вторжения в Украину становятся все более возмутительными. Кроме того, по его словам, расширение НАТО на восток загоняет это ядерное государство "в тупик".

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