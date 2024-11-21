Китай бурит одну из самых глубоких скважин в мире: какая цель проекта

В Китае продолжается бурение одной из самых глубоких буровых скважин — Shenditake 1, которая, по прогнозам, должна достичь глубины 11 100 метров. Проект стартовал в мае 2023 года в пустыне Такла-Макан, расположенной в бассейне Тарима, Синьцзянь.

Об этом сообщило издание Unilad.

В течение 10 месяцев ученые смогли проделать более 10 000 метров, используя 1000 бурильных труб и 20 буровых долот. Однако после достижения важного рубежа в марте бурение стало не только технически сложным, но и опасным. Температура в скважине превышает 200°C, а пластовое давление достигает более 130 МПа. Высокопрочные строительные конструкции, например мосты, обычно создаются из бетона, способного выдерживать нагрузку до 41 МПа.

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"Китайские СМИ утверждают, что "строгая почвенная среда" и "сложные подземные условия" Таримского бассейна являются сложным местом для исследования. Но есть очень веская причина, почему ученые взялись за этот подвиг", — говорится в материале.

Цель проекта – изучить внутреннюю структуру Земли, которая даст новые данные для геонаучных исследований. Китайская национальная нефтяная корпорация, управляющая проектом, отмечает важность этих исследований для развития научных знаний о Земле. Хотя согласно планам, скважина должна была достичь своей максимальной глубины еще в июле, официальных сообщений по этому поводу пока не поступило.

Напомним, метеорологи зафиксировали редкое явление "Циклон-бомбу".

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