Китай быстрыми темпами наращивает свой ядерный арсенал: в Пентагоне оценили угрозу

Китай не меняет своей политики "не использовать первым".

Китай активно увеличивает количество ядерных боеголовок, и к 2030 году их количество может достигнуть 1000 единиц. В течение последнего года страна произвела не менее 100 новых боеголовок, и в настоящее время ее арсенал насчитывает более 600 единиц.

Об этом говорится в ежегодном отчете Пентагона.

"В течение следующего десятилетия КНР, вероятно, продолжит скорую модернизацию, диверсификацию и расширяет свои ядерные силы", — говорится в отчете Минобороны США.

По состоянию на 2024 год Китай имеет более 600 ядерных боеголовок, и это количество продолжает расти. К 2030 году арсенал может превысить 1000 единиц.

"По оценкам Минобороны, к 2030 году КНР будет иметь более 1000 боеголовок, значительная часть из которых будет развернута на высших уровнях готовности, и продолжит наращивать свои силы до 2035 года", — отмечают в отчете.

Там также отметили, что Китай не меняет своей политики "не использовать первым" для своих ядерных сил.

"Подход КНР к применению ядерной силы базируется на "сдерживании" НОАК первого удара противника и "контрударе", когда сдерживание не удается, угрожая возмездием военному потенциалу, населению и экономике противника", — говорится в отчете.

Напомним, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной считает, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа на первом месте будет вопрос противостояния с Китаем, а не урегулирования войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке.

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