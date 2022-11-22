Китай частично приостановил покупку сырой нефти из РФ: Bloomberg назвала причину

В преддверии введения лимита цены на российскую нефть, даже КНР, которую Кремль считает союзницей, колеблется, стоит ли покупать российскую нефть.

Покупатели сырой нефти из Китая приостановили покупку части российской нефти, ожидая от США и стран Запада детали уровня ценового предела на нефть из РФ, которая будет установлена 5 декабря.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Китае затрудняются закрыть соглашения до того, как будет больше известно о точном верхнем уровне цены на российскую нефть. Пока несколько партий российской нефти марки ESPO с доставкой в декабре остаются непроданными. Нефть марки ESPO пользуется популярностью у нефтеперерабатывающих заводов Китая из-за высокого выхода дизельного топлива и короткого расстояния доставки.

Если будет установлена слишком низкая цена, стороне, ответственной за доставку и страховое покрытие (это может быть продавец или покупатель, в зависимости от условий контракта), возможно, придется обращаться за услугами к поставщикам за пределами ЕС. Это усложнит процесс и кардинально изменит экономическую составляющую сделок.

Банки, финансирующие закупку нефти, опасаются санкций и стремительного роста фрахтовых ставок. Поставщики также оценивают возможность санкций или штрафов ЕС.

Китай и Индия стали жизненно важными точками сбыта российской нефти после того, как большинство других покупателей избегали Россию после ее вторжения в Украину.

Ограничение цен на российскую нефть: что известно

По информации Bloomberg, страны G7 23 ноября планируют объявить, на каком уровне они установят верхний предел цены на российскую нефть.

Издание Reuters писало, что страны Большой семерки и Австралия согласились установить фиксированную максимальную цену на российскую нефть. Ограничение цен начнет действовать 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты.

Цель ограничения — сдержать российскую нефть на рынке во избежание скачков цен и одновременно сократить доходы Москвы.

Однако Россия заявила, что не будет продавать нефть странам, которые будут вводить ограничения. Вместо этого Москва перенаправит поставки "рыночным партнерам" (очевидно, речь идет об Индии и Китае) или сократит производство.

Несмотря на громкие заявления, РФ пытается сохранить экспорт нефти. Ряд мировых компаний формируют "теневой флот" для перевозок российской нефти в условиях санкций.

Но это мало помогает агрессору. По информации того же издания Bloomberg, Россия не может найти новые рынки, куда будет продавать свою нефть, что необходимо сделать до 5 декабря.

Тем временем Великобритания продолжает импортировать российскую нефть, используя разные схемы и лазейки.

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