Китай дал понять, что готов отправить миротворцев в Украину
Такое заявление Китая вызвало неоднозначную реакцию в европейских кругах.
Китай готов при определенных условиях принять участие в миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине. Это вызвало неоднозначную реакцию в европейских кругах.
Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.
Дипломаты ЕС на условиях анонимности рассказали Welt am Sonntag, что в китайских властных кругах подтвердили готовность принять участие в миротворческом контингенте для Украины.
Однако источники подчеркнули, что Пекин будет готов сделать это «если миротворческие войска будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций».
Подобная позиция Китая вызвала неоднозначную реакцию в Брюсселе. С одной стороны там говорят, что поддержка стран Глобального Юга может способствовать продвижению самой идеи миротворческого контингента в Украине.
С другой стороны, «существует также опасность, что Китай прежде всего захочет шпионить в Украине и займет явно пророссийскую позицию вместо нейтральной в случае конфликта», сказал Welt am Sonntag высокопоставленный дипломат ЕС.
Другой аргумент состоит в том, что большинство стран ЕС по разным причинам предпочитают не предоставлять потенциальным миротворцам мандат на уровне ООН.
Что предшествовало
По данным СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа был не против гарантий безопасности для Украины и называл Китай как одно из государств, которое могло бы предоставить такие гарантии.
В то же время, президент Владимир Зеленский отметил, что не видит Китай среди будущих гарантов безопасности.
Напомним, союзники готовят гарантию безопасности для Украины. Они, в частности, должны предотвратить нападение России в будущем. Гарантии безопасности уже давно обсуждается как один из способов обеспечения мира в Украине после окончания боевых действий. В марте Лондон и Париж возглавили преимущественно европейскую коалицию желающих и потенциальные миротворческие силы.
Так, европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.