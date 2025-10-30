Китай держит США "на крючке": эксперт о последствиях встречи Трампа и Си для мира

Дональд Трамп / © Associated Press

В Южной Корее состоялась «встреча года» Дональда Трампа и Си Цзиньпина — первая по возвращении мериканского лидера в Белый дом. Пока лидеры официально обсуждают торговлю и искусственный интеллект, главной интригой остается судьба Тайваня.

Украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в эксклюзивном интервью OBOZ.UA объяснил, почему позиция Трампа опасно слаба и чем США рискуют заплатить за призрачный «мир».

По словам Бессмертного, хоть главной темой и таможенно-тарифная политика, позиция США в ней крайне уязвима. Аргументы Трампа о «негативном торговом сальдо» разбиваются о реальность.

«Вашингтон критически зависим от редкоземельных минералов, без которых нет никакой передовой технологии. Во-вторых, Пекин контролирует львиную долю мировой добычи этих компонентов», — отмечает дипломат.

Он подчеркивает, что вся американская технологическая отрасль — от Apple до NVIDIA — держится на китайских заводах и материалах. Поэтому Трамп, по мнению аналитиков, выглядит как «боксер, получивший несколько ударов и теперь только ждущий, когда закончится раунд».

Встречи с Си предшествовало длинное азиатское турне Трампа, которое Бессмертный считает провальным. Вместо демонстрации силы, Трамп «фактически приносит извинения партнерам за свои прошлые шаги», в частности за выход США из Транстихоокеанского партнерства — проекта, который должен был сдерживать Китай.

«И в Азии это отлично понимают. Потому что когда тебе нужно было сотрудничество, ты нас отверг. А теперь, когда тебе нужна помощь, ты прибегаешь к миру», — объясняет эксперт.

В результате союзники США, от Японии до Сингапура, теперь балансируют между Вашингтоном и Пекином. Единственный, кто открыто поддерживает США — Филиппины, находящиеся в «необъявленной войне» с Китаем.

Цена «рамочного соглашения»: сдаст ли Трамп Тайвань

В преддверии встречи стороны якобы заключили «рамочное соглашение»: Китай приостанавливает ограничения на редкоземельные металлы и возобновляет закупку сои, а США не вводят новые пошлины. Однако Бессмертный считает эти договоренности «технической паузой».

«О сое — это не новое соглашение, а старый контракт… А вот снятие ограничений на редкоземельные — это лишь отсрочка», — говорит он.

Главный вопрос: чем США рассчитаются за эту паузу? Многие аналитики опасаются, что предметом торга станет Тайвань.

«Показательно, что Трамп объехал весь регион и даже словом не упомянул Тайвань… Я скажу больше — Тайвань может повторить судьбу Украины. И, боюсь, это может произойти быстрее, чем кажется», — предупреждает дипломат.

В то же время, Бессмертный отмечает, что военный сценарий для Китая не будет легким. Он сравнивает китайскую армию с российской — большой, но «разъеденной коррупцией».

«В тоталитарной системе нельзя построить действительно боеспособную армию… Так что блицкриг против Тайваня не удастся», — считает он.

По его оценкам, Тайвань сможет обороняться минимум пол года, имея две трети современного вооружения, проверенного в Украине. Кроме того, Си Цзиньпин оставляет и «мягкие» сценарии воссоединения, приветствуя лидера партии Гоминдан.

Однако главная ценность острова — 90% мирового производства самых современных микрочипов компании TSMC. Это та самая компания, о которой Трамп когда-то говорил, что «они украли наш бизнес», требуя «переезда» производства в США, что, по словам эксперта, свидетельствует о полном непонимании Трампом ситуации.

Напомним, 30 октября в Южной Корее состоялась встреча Трампа и Си, на которой стороны обсудили снятие напряжения во взаимоотношениях стран, а также тему завершения войны в Украине.