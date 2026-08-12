Китай добивает российскую промышленность: рынок спецтехники РФ обрушился уже на треть

Китай добивает российскую промышленность / © Associated Press

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Российский рынок дорожно-строительной техники оказался в тяжелом кризисе, а специалисты отрасли даже не берутся прогнозировать его возвращение к предыдущим показателям. За первые 6 месяцев 2026 года объемы реализации новой спецтехники местного производства сократились на 30,2% в годовом исчислении, остановившись на отметке 14,8 миллиарда рублей. Этому способствует Китай.

Об этом пишет NV со ссылкой на российские СМИ.

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Китай добивает российскую промышленность: рынок спецтехники РФ переживает спад

Главным ударом по российским производителям явилась жесткая денежно-кредитная политика местного регулятора. Из-за высокой ключевой ставки кредитование и лизинг стали слишком дорогими для подрядчиков. Россиян заставили заморозить обновление своих автопарков.

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В то же время существенно тормозится жилищное и дорожное строительство. Это также снижает потребность в новых машинах. Дополнительное давление придают большие запасы импорта, среди которых безоговорочное лидерство удерживают китайские бренды — Lonking, Griffon, XCMG, LiuGong, Zoomlion.

Сильнее всего просели специфические позиции: продажи мини-погрузчиков упали на 64,4%, кранов-трубоукладчиков — на 56,5%, а гусеничных бульдозеров — на 53,8%.

Реализация экскаваторов уменьшилась на 16,7%, в то время как дорожные катки потеряли 5,9%. Хотя по итогам первого квартала падение достигало более половины, текущая динамика все равно свидетельствует о затяжной стагнации.

Вряд ли стоит ожидать хоть какого-нибудь оживления спроса до конца года, отмечают аналитики. По их оценкам, в сегменте лизинга ситуация будет еще более сложной — там объемы могут провалиться на 40–50%.

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Как Китай бросает РФ без помощи: последние новости

Напомним, военная агрессия против Украины и ее экономические последствия существенно ослабляют внешнеполитические позиции Москвы, заставляя даже ее ключевых союзников удаляться от РФ.

По данным Euobserver, Китай отказался поставлять судовые движущие установки для российских судов на Северном морском пути, а проект газопровода «Сила Сибири-2» оказался под угрозой срыва из-за требования Пекина продавать газ по внутрироссийской цене — $50 за 1000 кубометров.

Кроме того, из-за ударов по российским НПЗ Москва вынуждена импортировать китайские нефтепродукты, а другие региональные игроки, например Казахстан, Азербайджан и Армения, также ослабляют зависимость от Кремля или блокируют его интересы.

Также Китай приостановил переговоры с «Газпромом» по строительству газопровода «Сила Сибири-2» и соглашается на сделку только при существенном снижении цены на газ. Утратив европейский рынок, Россия попала в полную зависимость от Пекина, который сейчас находится в монопольном положении и диктует Москве свои жесткие условия.

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Помимо экономического давления Китай действует на опережение и выстраивает стратегические связи с теми российскими чиновниками и представителями элиты, которые могут определять курс РФ после завершения правления Путина.

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