Китай готов забрать обогащенный уран из Ирана

Флаг Китая / © Associated Press

Реклама

Китай готов взять в свое распоряжение или способствовать снижению уровня обогащения высокообогащенного урана, который Иран сохраняет на своей территории.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным источников, речь идет примерно о 440 кг (970 фунтов) высокообогащенного урана. Именно этот материал, по словам президента США Дональда Трампа, должен быть изъят из Ирана в рамках любого потенциального соглашения по урегулированию конфликта.

Реклама

Предполагается, что этот уран может храниться под поврежденными ядерными объектами, которые были атакованы ударами США еще в июне 2025 года.

Сначала Трамп настаивал, чтобы Соединенные Штаты самостоятельно взяли контроль над этим материалом. Однако теперь Китай сигнализирует о готовности присоединиться к процессу, если Вашингтон и Тегеран обратятся в Пекин с соответствующим запросом.

Пекин предлагает два возможных варианта: либо транспортировку высокообогащенного урана на свою территорию, либо его разбавление непосредственно на месте до уровня, пригодного для гражданского использования.

Такой подход может стать компромиссным решением, способным разблокировать дальнейшие переговоры между США и Ираном.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от обогащения урана, которое могло бы привести к созданию ядерного оружия.

Позже представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не рассматривает возможность передачи запасов обогащенного урана Соединенным Штатам.