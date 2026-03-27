Китай готовит нападение?: Пекин стянул сотни истребителей-дронов к Тайваньскому проливу

Спутниковый снимок с переоборудованными в дроны китайскими истребителями J-6 рядом со взлетно-посадочной полосой авиабазы Лонгтянь

Китай развернул более 200 переоборудованных в дроны истребителей J-6 на авиабазах вблизи Тайваньского пролива. В случае военной операции, эти беспилотники должны стать первой волной атаки, чтобы истощить системы ПВО союзников.

Об этом говорится в статье Reuters со ссылкой на отчет Института аэрокосмических исследований Митчелла.

Китайские дроны возле Тайваньского пролива — какая их задача

Китай разместил переоборудованные в боевые дроны устаревшие сверхзвуковые истребители на шести авиабазах вблизи Тайваньского пролива.

Согласно февральскому отчету «Трекер воздушных сил Китая», спутниковые снимки этих аэродромов указывают на наличие летательных аппаратов с коротким фюзеляжем и стреловидными крыльями, которые соответствуют конструкции истребителей J-6, состоявших на вооружении китайских ВВС еще с 1960-х годов. После модернизации в беспилотники их зафиксировали на пяти базах в провинции Фуцзянь и одной — в Гуандуне, сообщает аналитический центр из Арлингтона (штат Вирджиния).

Старший исследователь института Дж. Майкл Дам отметил, что Народно-освободительная армия Китая развернула в районе пролива не менее 200 таких модернизированных самолетов. По его словам, в случае военной операции против Тайваня эти дроны будут использоваться на начальном этапе.

Бывший офицер военно-морской разведки США объяснил, что фактически они будут выполнять функции, более близкие к крылатым ракетам, чем к классическим беспилотникам с дистанционным или автономным управлением.

«Они будут атаковать Тайвань, цели США или союзников в большом количестве, фактически перегружая системы противовоздушной обороны«, — подчеркнул Дам, который собирал информацию для отчета из открытых источников и спутниковых данных.

Подготовка Китая к захвату Тайваня

Китай удерживает ведущие позиции на мировом рынке коммерческих дронов и параллельно активно развивает военные беспилотные технологии, наращивая потенциал для возможного силового сценария в отношении Тайваня. Эксперты отмечают, что эти дроны являются лишь частью более широкого арсенала — вместе с бомбардировщиками дальнего действия, современной истребительной авиацией, баллистическими и крылатыми ракетами, а также роями новейших БпЛА.

Пекин считает Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для установления контроля над островом. Тайбэй отвергает эти претензии, подчеркивая, что будущее должно определять исключительно его население.

В этом месяце американская разведка сообщила, что пока Китай не готовит вторжение на Тайвань в 2027 году. В то же время в ежегодном отчете Пентагона, обнародованном в конце прошлого года, отмечалось, что Китай «ожидает быть способным вести войну за Тайвань и победить до конца 2027 года».

Оборона Тайваня

Как отметил высокопоставленный чиновник в сфере безопасности Тайваня, главная цель таких беспилотников — «истощить системы противовоздушной обороны Тайваня во время первой волны атаки». Он также подчеркнул, что для их перехвата придется применять дорогие ракеты, что создает проблему экономической целесообразности.

В отчете, представленном парламенту на этой неделе, Министерство обороны Тайваня сообщило о намерении оперативно закупить новейшие системы противодействия дронам. В то же время в исследовании Института национальной обороны и исследований безопасности Тайваня 2022 года такие аппараты названы «формой асимметричной войны, которую нельзя игнорировать».

Минобороны Китая, Управление по делам Тайваня и Пентагон не предоставили комментариев по этому поводу.

Как Китай может начать войну против Тайваня?

По словам аналитика Питера Лейтона из университета Гриффита и бывшего офицера ВВС, в случае конфликта Китай может осуществить «массированную волну атаки», комбинируя различные типы самолетов, ракеты с различными траекториями, а также быстрые и медленные беспилотники.

«Одновременно будет происходить много разнородных атак. Это будет кошмар для противовоздушной обороны», — отметил он.

Несмотря на то, что эти дроны не относятся к самым современным разработкам Китая, их уничтожение потребует значительных затрат. По словам Лейтона, малые скоростные дроны-перехватчики, которые использует Украина в войне с Россией, не будут эффективными против них.

«Те J-6 потребуют полноценной дорогой ракеты», — указал аналитик.

Китай также работает над новыми типами БпЛА, в частности над малозаметным ударным дроном, который, по оценкам экспертов, сможет действовать с авианосцев. Аналитики отмечают, что страна уже испытывает использование дронов в операциях по дезинформации как возможную подготовку к сценарию вторжения на Тайвань.

Истребитель J-6 с двумя двигателями был создан на базе советского МиГ-19 1950-х годов и вместе с другими самолетами советского происхождения составлял основу китайской истребительной авиации до середины 1990-х.

По оценкам Дама, более 500 таких самолетов могли быть переоборудованы в беспилотники, которые получили обозначение J-6W.

В сентябре один из таких аппаратов был представлен на авиашоу в Чанчуне. На информационном стенде рядом с ним отмечалось: «Этот самолет является модифицированной версией истребителя J-6».

Во время модернизации с самолета убрали вооружение и часть оборудования, взамен установили автоматическую систему управления полетом и навигацию с учетом рельефа. Первый успешный полет в беспилотном режиме состоялся еще в 1995 году. Такие аппараты могут использоваться как ударные платформы или как учебные цели для тренировки пилотов и систем ПВО.

По словам Дама, авиабазы вблизи Тайваньского пролива, где размещены эти дроны, остаются уязвимыми к возможным ответным ударам со стороны Тайваня и его союзников.

«Идея заключается в том, чтобы запустить все эти дроны в первые часы операции НОАК», — подытожил он.

Китай готовится к войне? Последние новости вызывают беспокойство

К слову, Китай развернул масштабную программу тотальной слежки в океанах, готовясь к подводной войне с США и их союзниками. По данным Reuters, десятки китайских исследовательских судов (в частности Dong Fang Hong 3) годами подробно картографируют морское дно и устанавливают сотни сенсоров в стратегических зонах Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов. Особое внимание уделяется районам вокруг Тайваня, Гуама, Гавайев, Филиппин и Малаккского пролива.

Хотя Пекин официально заявляет о гражданских научных целях, эксперты отмечают стратегию «гражданско-военного слияния». Собранные данные о рельефе, температуре и солености воды являются критическими для навигации китайских субмарин, их маскировки и обнаружения подводных лодок противника. Ключевым элементом этой сети является проект «Прозрачный океан», который создает систему мониторинга в реальном времени для обеспечения морской обороны.