Солдат Тайваня / © Associated Press

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Китайская армия проводит масштабные военные учения в провинции Фуцзянь, расположенной напротив Тайваня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки и аналитический отчет компании ingeniSPACE.

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Обучение в заливе Дачэн впервые зафиксировали 1 ноября. По данным аналитиков, в течение следующих двух недель суда маневрировали в акватории и периодически соединялись, образуя плавучий мост длиной около 800 метров. Такую конструкцию планируется использовать для переправки тяжелой техники и военных грузов с глубоководных участков непосредственно на берег.

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К маневрам привлекли четыре баржи, два полупогружных судна, два моторных судна, четыре десантных корабля и вспомогательный флот. В то же время, на спутниковых снимках не обнаружили специализированного оборудования для строительства мостов.

Руководитель операционного направления ingeniSPACE Джейсон Ван допустил, что китайские военные отрабатывают скрытые способы логистического обеспечения подразделений на случай операции в западной части Тихого океана. По его словам, привлечение гражданского флота может увеличить количество потенциальных мест высадки на побережье Тайваня.

Неназванный представитель службы безопасности, осведомленный о ходе учений, рассказал Reuters, что одной из их целей была «отработка быстрого захвата небольших островов». Он также связал маневры с возможными сценариями боевых действий в рамках так называемой первой островной цепи, в которую входят Япония, Тайвань и Филиппины.

Министерство обороны Тайваня подтвердило, что следит за активностью китайских военных, в том числе за использованием гражданских судов во время маневров.

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Аналитики отмечают, что Пекин продолжает усовершенствовать тактику морских операций. Однако насколько эффективными такие решения будут в реальных боевых условиях, пока остается неизвестным.

"Между инновациями и фантазией все еще есть определенная дистанция", - предостерег собеседник агентства. Он добавил, что в условиях войны баржи могут стать легкими целями для противника.

Ранее сообщалось, что лидер КНР Си Цзиньпин назвал установление единства с Тайванем "непреклонной исторической миссией" Коммунистической партии .

Мы ранее информировали, что развертывание более ста китайских кораблей стало очередной демонстрацией военных возможностей Пекина и его готовности усиливать давление на Тайвань .

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